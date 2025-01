Fostul presedinte Ion Iliescu a declarat, sambata, ca nu are nimic sa-si reproseze in legatura cu mineriada din 13-15 iunie 1990 si ca va raspunde chemarii in instanta de cate ori va fi chemat.

"Nu este prima data cand se agita chestiile astea. Ce dovezi? Dar care este problema? E o chestiune care s-a petrecut in 1990, am trecut peste ea, am avut alternative la guvernarea tarii. Vor oamenii sa..., probabil au primit ceva solicitari sa cerceteze. Sa cerceteze, care este problema? Voi fi chemat, voi dialoga, voi raspunde, care este problema? Nu este nicio problema. Eu stiu care este ratiunea redeschiderii discutiei, ca este o treaba care s-a petrecut acum douazeci si sapte de ani, dar ma rog. Probabil au primit sesizari, oamenii sunt datori sa cerceteze, sa duca lucrurile pana la capat", a declarat Ion Iliescu, pentru Digi24.

Intrebat daca are ceva sa-si reproseze in legatura cu acea perioada, Iliescu a raspuns: "Eu nu am sa-mi reprosez nimic din nicio perioada."

Procurorii ...citeste mai departe despre "Ion Iliescu, prima reactie dupa inculparea sa in dosarul Mineriadei: Nu am nimic sa-mi reprosez" pe Ziare.com

Ads