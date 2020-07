"Pe durata starii de alerta, in institutiile si autoritatile publice, se suspenda orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau functiilor vacante si temporar vacante, cu exceptia celor prevazute la alin. (1) si (2), precum si la art. 11 si 12, precum si posturile de predare vacante din unitatile de invatamant preuniversitar si a posturilor si functiilor vacante din institutiile de invatamant superior, institutele de cercetare, Academia Romana si academiile de ramura", arata Legea promulgata, joi, de presedintele Romaniei.Proba scrisa a examenului de titularizare in invatamantul preuniversitar va avea loc in 15 iulie, in timp ce pentru candidatii care vor sa ocupe un post in regim "plata cu ora" a fost eliminat interviul. Totodata, a fost modificata metodologia privind transferurile cadrelor didactice, fiind eliminate proba practica si inspectia la clasa.Ca si in anii anteriori, pentru titularizarea cadrelor didactice este nevoie de minimum nota 7, iar proba care consta in interviu a fost eliminata pentru candidatii care doresc sa ocupe un post in regim "plata cu ora".Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a aprobat, prin ordin, metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, pentru anul scolar 2020-2021.Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant a fost adoptata de catre Senat, in calitate de for decizional spre finalul lunii iunie si trimisa la promulgare sefului statului pe 26 iunie. ...citeste mai departe despre " Iohannis promulga legea prin care pot fi organizate concursuri de titularizare si in perioada starii de alerta " pe Ziare.com