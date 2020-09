VIDEO Iohannis, la testarea trenului pe ruta Gara de Nord - Aeroportul Otopeni: "Este prima linie ferata realizata in Romania din 1984"

Update:Principalele declaratii ale presedintelui Klaus Iohannis:-Iata ca planul de relansare economica incepe sa isi arate si partea practica. Pentru a sublinia importanta dezvoltarii infrastructurii feroviare, am participat la un nou test pe singura linie de cale ferata construita din 1984 incoace, dupa cum a spus ministrul Transporturilor.-Noi dorim sa dezvoltam Aeroportul International, dar e nevoie sa poti sa ajungi in aeroport in conditii foarte bune, in conditii predictibile. De aceea, legatura de la Gara de Nord la aeroport este esentiala.-Romania are nevoie de o dezvoltare economica sustenabila, puternica si pentru asta este nevoie de infrastructura de transport, iar pentru a putea realiza aceasta infrastructura de transport avem o sansa enorma, acum in anii care urmeaza, cand putem sa folosim banii europeni care ne sunt pusi la dispozitie.-Trebuie sa recunoastem ca bani europeni am avut si pana acum, doar vointa politica pana acum a fost putina. Daca ne gandim doar ca din 2016 pana in 2019 s-a realizat din aceasta linie 11% si, in niciun an de cand a venit guvernului liberal, s-a realizat practic tot restul, linia este ca si realizata, putem sa ne dam seama care este vointa politica si putinta politica.Principalele declaratii ale premierului Ludovic Orban:-Ideea acestui tronosn s-a nascut in mandatul meu de ministru al Transporturilor. Bineinteles, si aici a fost nevoie de 12 ani pentru realizarea acestui obiectiv.-Astazi, lucrarea e finalizata in proportie de 100%. Evident, probele tehnice sunt necesare, dar si selectarea unui operator feroviar. Evident, este important sa il punem la dispozitie in cel mai scurt timp calatorilor.-Obiectivele Guvernului sunt urmatoarele: finalizarea procesului de modernizare a caii ferate de la Constanta la Nadlac. Vom semna contractul de la Apata la Cata. Pe celelalte trasee importante, de la Ploiesti la Focsani, de la Focsani la Roman si de la Roman pana la final, sunt semnate contractele. Pe tronsonul de la Bucuresti spre Craiova, suntem pe aproape toate tronsoanele cu contracte semnate pentru studiile de fezabilitate. De asemenea, inelul feroviar al Bucurestiului va oferi o ...citeste mai departe despre " VIDEO Iohannis, la testarea trenului pe ruta Gara de Nord - Aeroportul Otopeni: "Este prima linie ferata realizata in Romania din 1984" " pe Ziare.com