Iohannis, discutii cu presedintele Consiliului European despre viitorul buget al Uniunii Europene si despre relansarea economica

Potrivit Administratiei Prezidentiale, discutia a vizat viitorul buget multianual al Uniunii pentru perioada 2021-2027 si Planul de relansare economica propuse de catre Comisia Europeana.Presedintele Klaus Iohannis a prezentat obiectivele principale pe care Romania le are in cadrul acestui proces de negociere, reiterand necesitatea de a se ajunge cat mai curand posibil la un acord final.Sursa citata indica faptul ca in ceea ce priveste viitorul buget al Uniunii, seful statului a subliniat ca obiectivul major al tarii noastre este obtinerea unor alocari cat mai mari pentru politicile de coeziune si agricultura."In acest context, presedintele Klaus Iohannis a reiterat solicitarea de mentinere a unui rol principal al celor doua politici in cadrul viitorului buget al Uniunii, avand in vedere ca acestea reprezinta cele mai importante instrumente de investitii ale Uniunii, care functioneaza in mod adecvat si care pot oferi solutii eficiente in situatiile de criza", arata Administratia Prezidentiala Cu privire la politica de coeziune, seful statului a solicitat o flexibilitate sporita in absorbtia sumelor alocate acestei politici. El a sustinut cresterea transferurilor intre diferitele fonduri ale acestei politici pentru a adapta finantarea disponibila la nevoile noastre specifice de dezvoltare. De asemenea, seful statului s-a exprimat in favoarea mentinerii ratelor de cofinantare si prefinantare din actuala perioada de programare 2014-2020, precum si a actualei reguli de dezangajare a fondurilor europene de n+3 ani.Presedintele Klaus Iohannis a pledat si pentru o flexibilitate suplimentara in cadrul concentrarii tematice in cazul Fondului European de Dezvoltare Regionala.Seful statului a mai solicitat, referitor la Politica Agricola Comuna, alocari suplimentare pentru dezvoltarea rurala, tinand cont de faptul ca zonele rurale au o nevoie ridicata de investitii pe termen lung.In ceea ce priveste platile directe, el a sustinut continuarea procesului de convergenta externa a acestora, astfel incat sumele acordate fermierilor romani din bugetul Uniunii sa fie cat mai apropiate de cele din statele Europei de Vest. Presedintele Iohannis a optat pentru eliminarea caracterului obligatoriu al