Pana la acest moment, nici guvernul si nici presedintele tarii n-au dat detalii clare privind restrictiile care vor ramane in vigoare si dupa 15 mai, dupa incetarea starii de urgenta.Marti, insa, presedintele a oferit un nou detaliu: circulatia intre localitati va fi limitata in continuare intr-o oarecare masura."Expertii ne spun ca nici nu stim cand vom reveni la o viata normala, asa cum o stim noi inainte de pandemie. Vor ramane multe restrictii in vigoare, nu vom putea sa ne vedem decat maxim 3, nu vom putea sa iesim de la restaurant sau la mall, nu vom putea sa iesim din localitate decat cu un motiv foarte serios.Marile festivaluri nu vor avea loc, competitiile nu se vor relua si daca se vor relua o sa fie fara spectatori.Masurile vor fi graduale, 15 mai ceva, din 1 iunie inca ceva, din 15 iar ceva si asta doar cu ochii pe statistici, daca cazurile vor creste vor fi luate masuri.Usor, usor, autoritatile trebuie sa se retraga putin din aceasta atitudine coecitiva si oamenii sa preia responsabilitatea.Dar vom avea obligatia sa purtam masti in spatii publice inchise, cand mergem cu autobuzul, metroul, trenul", a spus Klaus Iohannis.Urmareste si celelalte declaratii ale presedintelui Klaus Iohannis, pe care Ziare.com le-a transmis in format LIVE TEXT. ...citeste mai departe despre " Iohannis anunta ca dupa 15 mai nu vom putea colinda prin tara: Iesim din localitatea doar cu "motiv foarte serios" " pe Ziare.com