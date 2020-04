Iohannis: Discutam despre relaxare dupa 15 mai. Va trebui sa continuam sa traim cu niste restrictii

Presedintele Iohannis a subliniat ca planul de relaxare va fi stabilit in functie de datele statistice si de evaluarile facute de medici, iar ridicarea restrictiilor se va face gradual. De asemenea, presedintele a anuntat ca lucreaza impreuna cu guvernul la implementarea unor masuri de relansare a economiei.In context, Klaus Iohannis a tinut sa ii linisteasca pe varstnici, panicati de aparitia in mass-media a unui plan de relaxare propus de Institutul Matei Bals, condus de Adrian Streinu-Cercel. Seful statului a subliniat ca nu se pune problema carantinarii obligatorii a persoanelor de peste 65 de ani, asa cum se sugera in document, si ca o asemenea idee este "inacceptabila".Urmareste aici declaratia completa a presedintelui, in format video:Ziare.com a transmis principalele declaratii in format LIVE text:- Vreau sa va multumesc pentru ca ati respectat masurile impuse de autoritati in aceste zile de sarbatoare. Am reusit cu totii, impreuna, sa facem ce ne-am propus - sa stam acasa.- Multumesc si bisericilor, preotilor, care au avut o contributie semnificativa.- Multumiri se cuvin si autoritatilor, care au fost prezente si au stiut sa vina in ajutorul oamenilor.- Multumiri speciale medicilor si personalului medical, care au fost la servici si au avut grija de cei bolnavi.- Au fost si chestiuni cu iz clar negativ. Condamn cu ferminate manifestarile violente, putine dar vizibile. Laud Politia si Jandarmeria, care au intervenit la timp si ferm. Nu putem sa toleram astfel de manifestari violente. Acolo unde nu se respecta normele trebuie intervenit prompt.- E timpul sa ne gandim la un plan de relaxare, atunci cand conditiile vor fi indeplinite. E in vigoare un decret care se termina pe 15 mai. Daca dupa acea data numarul de persoane si numarul de decese scad, daca lucrurile merg inspre bine, e clar ca putem sa intram intr-o faza de relaxare.- Va trebui sa continuam sa traim cu niste restrictii. Aceste chestiuni se hotarasc in baza unor dovezi stiintifice, de catre politicieni. Ele vor fi discutate cu Comitetul Stiintific, cu toti cei implicati in gestionarea epidemiei. Voi face eu declaratii, premierul, ministrul Sanatatii, d ...citeste mai departe despre " Iohannis: Discutam despre relaxare dupa 15 mai. Va trebui sa continuam sa traim cu niste restrictii " pe Ziare.com