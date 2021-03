UPDATE DOCUMENT Restaurantele, teatrele si cinematografele se inchid la interior, in Bucuresti. Ce restrictii si exceptii a mai stabilit Comitetul pentru Situatii de Urgenta

UPDATE 11.13. Mariana Stancu-Tipisca, purtatorul de cuvant al Prefecturii Bucuresti, a declarat, dupa sedinta CMBSU, ca activitatea teraselor si restaurantelor este permisa la exterior cu pastrarea distantarii sociale si cu cel mult 6 persoane la masa.Activitatea salilor de jocuri de noroc ramane inchisa, insa este exceptata vanzarea biletelor LOTO, de pariuri si loz, cu respectarea masurilor de protectie sanitara;Masurile intra in vigoare incepand cu 8 martie, ora 00.00 si sunt valabile 14 zile, insa perioada se poate prelungi.UPDATE 10.58. Cum se desfasoara cursurile in BucurestiPrescolarii, elevii din invatamantul primar si pana la jumatate dintre elevii claselor a VIII-a, a XII-a, a XIII-a si cei din anii terminali din invatamantul profesional si postliceal vor merge la cursuri, a decis Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU), in sedinta de duminica, in contextul in care incidenta COVID-19 a depasit 3 la mia de locuitori in Capitala.Conform documentului CMBSU, "in unitatile de invatamant participarea la ore se desfasoara astfel:A. Cu cu prezenta fizica pentru:- toli pregcolarii si elevii din invatamantul primar,- elevii din clasele a VIII-a, a XII-a, a XIII-a qi elevii din anii terminali din invatamantul profesionalsi postliceal, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de proteclie, pana la jumatate din numarul total de elevi inmatriculati in respectivele clase terminale;Este permisa organizarea cu prezenta fizica,in unitatile de invatamant a urmatoarelor activitati:. simularile examenelor nalionale si a examenelor pentru anii terminali;. evaluirile nationale. orele remediale pentru toate clasele.B. Participarea zilnica, in sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu".UPDATE 10.44 Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta a anuntat masurile adoptate: se inchid restaurantele la interior, teatrele, cinematografele, salile de jocuri de noroc, cafenelele, cluburile, din aceasta noapte, conform G4Media.Stire initiala:Autoritatile vor decide duminica, 7 martie, care sunt masurile care se vor aplica in Capitala, dar si perioada de valabilitate a acestora.GRAFIC Capitala si patru judete, in scenariul rosu de coronavirus. Alte doua judete se apropie de zona periculo ...citeste mai departe despre " UPDATE DOCUMENT Restaurantele, teatrele si cinematografele se inchid la interior, in Bucuresti. Ce restrictii si exceptii a mai stabilit Comitetul pentru Situatii de Urgenta " pe Ziare.com