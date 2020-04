Intra si bugetarii in somaj tehnic? Ministrul Economiei: Luam in calcul mai multe scenarii. Orban: Nu pentru profesori!

In acest context, ministrul Economiei, Virgil Popescu, sustine ca sunt discutii in Guvern si sunt luate in calcul mai multe scenarii legate de bugetari, iar la Ministerul Muncii s-ar lucra la o analiza. In schimb, premierul a subliniat ca in niciun caz profesorii nu vor fi atinsi de somaj tehnic."Avem discutii in Guvern si evident ca luam in calcul mai multe scenarii referitoare si la personalul bugetar.In primul rand, ar trebui sa stiti ca un bugetar cand sta acasa nu mai primeste acele sporuri. Deci cu asta din start este diminuat acel salariu. Avea foarte multe sporuri, spor de antena, spor de periculozitate. Acelea nu le mai primeste.Se lucreaza probabil la Ministerul Muncii la o analiza pe acest subiect si sunt convins, am vazut si o declaratie a premierului Ludovic Orban, ca lucreaza la acest lucru.Eu sunt convins ca se va ajunge pana la urma la o decizie care se va lua cu privire la acest aspect. Noi am cerut, cel putin eu, am cerut tuturor din mediul privat o solidaritate si este normal sa existe o solidaritate la nivel national a tuturor, in asa fel incat sa trecem cu bine toti peste aceasta criza", a spus ministrul Economiei, duminica seara, la B1TV, citat de Agerpres.Pe de alta parte, Ludovic Orban asigura profesorii ca nu vor intra in somaj tehnic, desi nu au mai predat fizic la clasa de la jumatatea lui martie."Nu a existat nicio discutie pe tema somajului tehnic pentru cadrele didactice. Cadrele didactice trebuie sa tina orele pe platforme online, prin media, prin toate mijloacele prin care pot organiza orele si sa isi faca treaba, sa ii invete pe copii, astfel incat sa nu fie necesara inghetarea anului.Nu avem sub nicio forma in discutie nici aceasta discutie. Vrem sa crestem interesul pentru online. Aici si profesorii trebuie sa fie mai implicati in aceasta chestiune, in rest orice poveste circula nu trebuie bagata in seama", a declarat Ludovic Orban, duminica seara, la Romania TV, citat de Mediafax.In plus, premierul a explicat ca angajatii din domeniul sanitar, de ordine publica sau din zona muncii si protectiei sociale nu au cum sa intre in somaj tehnic, activitatea lor fiind indispensabila.Si ministrul de F ...citeste mai departe despre " Intra si bugetarii in somaj tehnic? Ministrul Economiei: Luam in calcul mai multe scenarii. Orban: Nu pentru profesori! " pe Ziare.com