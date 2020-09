INS: In 2019, Romania avea un medic la 300 de locuitori

Unui medic i-au revenit, in medie, 307 locuitori. La calculul indicatorilor relativi s-a utilizat populatia rezidenta la 1 iulie 2018 si la 1 ianuarie 2019 in loc de 1 iulie 2019 (cea din urma va fi disponibila in ianuarie 2021), iar datele pentru anul 2019 sunt provizorii, precizeaza INS."In anul 2019, activitatea din sistemul sanitar (public si privat) s-a desfasurat in peste 63.000 unitati sanitare (51.000 de unitati sanitare in mediul urban si 12.000 in mediul rural). Pe principalele categorii de unitati, reteaua sanitara a dispus in anul 2019 de: 532 spitale, fata de 524 spitale in anul 2018; 161 unitati asimilate spitalelor care ofera numai servicii de internare de zi sau servicii ambulatorii si internare de zi, mai putin cu o unitate fata de anul precedent; peste 12.000 de cabinete medicale independente de specialitate, cu 652 unitati mai multe decat in anul 2018; peste 15.000 de cabinete stomatologice independente, cu 339 unitati mai multe decat in anul precedent; aproape 11.000 de cabinete de medicina de familie, in scadere cu 78 cabinete fata de anul 2018", arata datele INS.Reteaua farmaceutica a furnizat servicii printr-un numar de 9.900 de farmacii, drogherii si puncte farmaceutice, in scadere cu 49 de unitati fata de anul 2018, dar reteaua de laboratoare medicale a inregistrat cresteri fata de anul precedent, furnizand servicii prin intermediul a 4.300 laboratoare medicale cu 66 laboratoare medicale mai multe decat in anul 2018.Dintre cele 693 de spitale si unitati asimilate spitalelor care si-au desfasurat activitatea in anul 2019, numai 344 sunt unitati medicale mari (cu peste 100 de paturi), iar 268 sunt unitati medicale mici (cu mai putin de 50 de paturi).Medicina primara, asigurata prin reteaua de cabinete medicale de familie, reprezinta primul contact al populatiei cu sistemul sanitar, atat pentru diagnosticarea si tratarea unor boli, cat si pentru realizarea examenelor medicale preventive. Cele mai multe cabinete de medicina de familie au functionat in mediul urban, 6.500 cabinete comparativ cu 4.400 cabinete in mediul rural, la fel ca in anul 2018. In mediul rural, unui cabinet de medi ...citeste mai departe despre " INS: In 2019, Romania avea un medic la 300 de locuitori " pe Ziare.com