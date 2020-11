Industria ospitalitatii ameninta cu proteste: "Veti fi raspunzatori de pierderea a pana la 400.000 de locuri de munca"

"De la inceputul pandemiei de coronavirus industria ospitalitatii a fost puternic lovita. De atunci au trecut mai bine de noua luni, iar in Romania, in afara de masurile generale de care a beneficiat intreaga economie, pana in acest moment nicio actiune specifica de ajutor nu a fost implementata. Valul doi al pandemiei a dat si ultima lovitura industriei: restaurantele au fost inchise, evenimentele interzise, mobilitatea redusa la aproape zero. Agentiile de turism au reinceput auto-demolarea propriei activitati din ultimele luni, in masura in care turistii storneaza din nou rezervarile recente", arata Alianta pentru Turism.In acest sens industria ospitalitatii trage un nou si ultim semnal de alarma catre autoritatile din Romania."Daca nu veniti acum cu un plan consistent de despagubiri (similar multor alte state din Europa), veti fi raspunzatori de punerea pe butuci a unei intregi industrii si pierderii a pana la 400.000 de locuri de munca. Aceasta industrie nu are nevoie nici de promisiuni si nici de ajutoare care vin anul viitor. Are nevoie de bani ACUM", arata industria.Antreprenorii spun ca nu mai pot supravietui cu amanari de rate sau impozite, "care ii vor omori oricum cu intarziere", spun ca au nevoie de cash pentru a putea plati datorii curente in contextul a zero venituri."Iar angajatii lor nu pot supravietui cu somaj tehnic sau program redus cu doar 50%, atata timp cat activitatea lor este intre 0-20%. Poate ca o industrie cu 5,7% din PIB nu impresioneaza pe nimeni pana la lacrimi dar destinul a zeci de mii de antreprenori si sute de mii de angajati ar trebui sa determine autoritatile sa faca ceva. Au avut timp de pregatire noua luni, e cazul sa livreze imediat. Industria a evitat proteste de strada pentru ca a dorit sa arate maxima responsabilitate in timp de pandemie si sa nu contribuie sub nicio forma la adancirea problemei medicale. Cu toate acestea, in pragul disperarii, atunci cand decesul este iminent si cauza nu mai joaca niciun rol, pregatirile pentru un protest de amploare sunt in toi. Speram sa nu se ajunga acolo", precizeaza reprezentantii aliantei. ...citeste mai departe despre " Industria ospitalitatii ameninta cu proteste: "Veti fi raspunzatori de pierderea a pana la 400.000 de locuri de munca" " pe Ziare.com