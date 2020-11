Incompetentii pusi sa conduca aeroporturile din Bucuresti. Membrii consiliului de administratie ridica lunar peste 7.000 de lei

Compania Nationala "Aeroporturi Bucuresti" inregistreaza o pierdere de aproape 30 de milioane de lei din cauza pandemiei, iar investitiile s-au lasat asteptate in ultimii ani.Compania Nationala "Aeroporturi Bucuresti" (CNAB) gestioneaza Aeroportul International "Henri Coanda" din Capitala si Aeroportul International Bucuresti Baneasa - Aurel Vlaicu, procesand astfel circa 75% din traficul aerian de pasageri. Statul roman, prin Ministerul Transporturilor, detine 80% din companie, iar Fondul Proprietatea, 20%. Fondul Proprietatea a fost infiintat de Guvernul Romaniei in decembrie 2005, pentru despagubirea persoanelor ale caror bunuri au fost expropiate, in mod abuziv, de regimul comunist. Statul roman a fost actionar unic, dar in prezent actiunile Fondului Proprietatea sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti si London Stock Exchange.Pandemia a redus drastic activitatea aeroportuara, iar CNAB a avut in primul semestru al acestui an pierderi de 27,4 milioane lei, fata de un profit net de 193,6 milioane lei in perioada similara a anului trecut. Inainte de pandemie, aeroportul Otopeni era, constant, aglomerat, iar specialistii sustin de ani de zile ca este nevoie de un nou terminal.CNAB este administrata de un consiliu de administratie, care aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare, numeste, suspenda si revoca directorul general si negociaza contractul colectiv de munca.Mandatele de administratori provizorii in Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Aeroporturi Bucuresti (CNAB) ale lui Cristian Mircea Raicu, Adrian Constantin Florescu si Corvin Nedelcu au incetat in luna octombrie a acestui an. Adunarea Generala a Actionarilor a decis prelungirea mandatelor cu sase luni, respectiv doar doua luni pentru Nedelcu, pana la numirea unor administratori pe patru ani.Fondul Proprietatea sustine ca procesul de selectie al noilor membrii pentru un mandat de patru ani in Consiliul de Administratie al Aeroporturi Bucuresti nu a fost riguros, rezultand nominalizari care nu sunt credibile. "Majoritatea candidatilor propusi nu au experienta relevanta de conducere si nu sunt independenti, cei mai multi fiind conectati politic sau afiliati", a transmis Fondul ...citeste mai departe despre " Incompetentii pusi sa conduca aeroporturile din Bucuresti. Membrii consiliului de administratie ridica lunar peste 7.000 de lei " pe Ziare.com