CFR a lansat licitatia pentru studiul de fezabilitate pentru modernizarea liniei intre Apahida si Ilva Mica. Contract de peste 34 de milioane de lei

"Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA a lansat licitatia deschisa pentru realizarea Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic necesare modernizarii liniei de cale ferata Apahida - Ilva Mica (subsectiunea I a tronsonului Apahida - Suceava), pentru viteza maxima de circulatie de 160 km/h pentru trenurile de calatori, respectiv de 120 km/h pentru trenurile de marfa.Studiul de fezabilitate si Proiectul Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferata pe subsectiunea I Apahida - Ilva Mica, in lungime de 119 km, au drept scop identificarea solutiei optime din punct de vedere tehnic, operational, economic, financiar, al impactului asupra mediului.si al schimbarilor climatice", anunta compania.Conform CFR SA, obiectivul general al contractului de prestari servicii este modernizarea infrastructurii feroviare intre Apahida si Ilva Mica, pentru integrarea unui transport durabil intre regiunea Centrala si Nord-Estica a tarii, asigurarea dezvoltarii socio-economice a zonelor traversate, imbunatatirea competitivitatii economice a Romaniei si asigurarea conditiilor necesare pentru cresterea numarului de pasageri si a volumului de marfuri transportate pe reteaua trans-europeana de transport (TEN-T).De asemenea, contractul prevede si atingerea unor importante obiective specifice, printre care cresterea vitezei de circulatie si, implicit, reducerea duratei de calatorie pe subsectiunea analizata si pe intreaga sectiune Apahida - Suceava si mbunatatirea conditiilor de calatorie si cresterea gradului de siguranta, gestionand in acelasi timp impactul asupra mediului, in conformitate cu cerintele europene.Valoarea estimata a contractului este de 34.088.600 RON, sursa de finantare fiind asigurata in procent de 85%, din fonduri europene nerambursabile si 15% fonduri nationale. Durata contractului este de 23 de luni.Anuntul de participare la procedura licitatie deschisa si documentatia de atribuire sunt disponibile in Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice (SICAP), la adresa www.e-licitatie.ro. Termenul limita pentru primirea ofertelor este 15.03.2021.