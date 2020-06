Inca 86 de milioane de copii vor ajunge anul acesta sa traiasca in saracie, din cauza efectelor economice ale pandemiei

Analiza subliniaza faptul ca, in lipsa unor masuri urgente pentru protejarea familiilor fata de greutatile financiare provocate de pandemie, numarul total al copiilor care traiesc sub limita saraciei, in tarile cu venituri mici si medii, ar putea ajunge la 672 de milioane pana la finalul anului. Aproape doua treimi dintre acestia traiesc in Africa Subsahariana si Asia de Sud.Tarile din Europa si Asia Centrala ar putea inregistra cea mai semnificativa crestere, de pana la 44% in regiune. America Latina si Caraibe ar putea inregistra o crestere de 22%."Pandemia de coronavirus a generat o criza socio-economica fara precedent, care consuma toate resursele familiilor din intreaga lume", a declarat Henrietta Fore, Director Executiv al UNICEF."Amploarea si profunzimea greutatilor financiare cu care se confrunta familiile ar putea sa anuleze progresele realizate de-a lungul anilor pentru reducerea saraciei in randul copiilor si sa ii priveze pe acestia de serviciile esentiale.Fara masuri concertate, familiile care abia se descurca ar putea fi impinse in saracie, iar cele mai sarace familii s-ar putea confrunta cu privatiuni =nemaiintalnite de zeci de ani".Salvati Copiii si UNICEF avertizeaza ca impactul crizei economice globale cauzate de pandemie si de politicile de combatere este dublu. Pierderea imediata a veniturilor inseamna ca familiile au mai putine posibilitati de a-si asigura nevoile de baza, inclusiv alimente si apa, de a avea acces la asistenta medicala sau la educatie, iar riscul de casatorii timpurii, violenta, exploatare si abuz la care pot fi expusi copiii creste. Cand apare o contractie fiscala, pot scadea atat accesul, cat si calitatea serviciilor de care depind familiile.Pentru familiile cele mai sarace, lipsa accesului la servicii de asistenta sociala sau masuri compensatorii le limiteaza si mai mult capacitatea de a respecta masurile de preventie si distantare fizica, ceea ce sporeste riscul de expunere la infectie a acestora."Impactul dur al pandemiei de Covid-19, din punct de vedere al saraciei, ii va lovi cel mai tare pe copii.Copiii sunt extrem de vulnerabili chiar si la perioade scurte de infometare si malnutritie, acestea putandu-i ...citeste mai departe despre " Inca 86 de milioane de copii vor ajunge anul acesta sa traiasca in saracie, din cauza efectelor economice ale pandemiei " pe Ziare.com