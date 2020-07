Inainte de campania electorala, Primaria Sectorului 5 incheie un contract de 15.000 de euro, servicii pentru evenimente, cu firma lui Bogdan Chirieac

Sub denumirea "servicii pentru evenimente", contractul a fost incheiat marti, 7 iulie, potrivit paginii Banii Nostri."Primaria Sector 5, condusa de Daniel Florea, a mai bagat o fisa de 15 mii euro + TVA la DCNews, pe 7.7.2020! Aproape ca la pacanele 777!," scrie Banii nostri.In urma cu o saptamana, Libertatea a scris despre articolele laudative despre Daniel Florea care apar in DC News. Publicatia online a postat un articol referitor la un nou cartier, de 1,8 miliarde de euro, botezat cu numele "Florea City". In text este mentionata activitatea primarului PSD, fara sa fie marcat cu publicitate.De altfel, publicatia lui Bogdan Chireac a postat in ultima perioada doar articole favorabile lui Daniel Florea. Iata cateva titluri:- "Ce a gasit Daniel Florea la primarie in 2016. Asta este realitatea. Insemna faliment";- "Investitii de amploare in Sectorul 5. Daniel Florea: 20 de milioane de euro in plus la bugetul local";- "Daniel Florea: Suntem de departe cea mai digitalizata administratie publica din tara";- "Investitii in educatie. Daniel Florea: Pata neagra de pe obrazul Sectorului 5 a disparut";- "Daniel Florea: Sectorul 5, in sfarsit, are Plan Urbanistic Zonal";- "Noi locuri de parcare in Sectorul 5. Daniel Florea: Pana in toamna, vor fi gata";- "Exclusiv. Bulevard nou in Bucuresti. Daniel Florea, primarul Sectorului 5: Sunt aproape 6 km care sunt scutiti".Presa a mai scris anterior despre un alt contract incheiat de DC News cu Primaria sectorului 4, condusa de Daniel Baluta (PSD), dar si cu CNAIR.Citeste si: CNAIR continua sa-i dea lui Bogdan Chirieac zeci de mii de euro din bani publici pentru promovare si campanii mediaPrimaria Sectorului 4, condusa de Daniel Baluta (PSD), si Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4 au incheiat pe 1 aprilie un contract in valoare de 2,5 milioane de lei fara TVA, aproximatuiv 500.000 de euro, cu societatea DCNews Media Group, fondata de fostul jurnalist Bogdan Chirieac.Citeste si: In plina pandemie, Primaria Sector 4 ii da jumatate de milion de euro lui Bogdan Chirieac pentru "organizarea de evenimente"Ce trebuie sa faca DC News de 15.000 de euroPentru cei 15.000 de euro, DC News trebuie sa presteze o serie d ...citeste mai departe despre " Inainte de campania electorala, Primaria Sectorului 5 incheie un contract de 15.000 de euro, servicii pentru evenimente, cu firma lui Bogdan Chirieac " pe Ziare.com