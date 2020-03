In plina pandemie, Primaria Mangalia vrea sa dea 37.000 de euro pentru organizarea unei curse de masini

Este vorba de contracte incredintate prin cumparare directa in aceasta saptamana care privesc servicii de organizare si servicii de suport ale evenimentului. Din 2012, primar al orasului Mangalia este Radu Cristian. El a candidat si a fost ales independent, dar din 2014 s-a inscris PNL.Serviciile de organizare au fost incredintate Asociatiei Club Sportiv AMC Racing, pentru suma de 119.916,00 de lei (24.754,04 de euro). Contractul cuprinde: servicii amenajare traseu, servicii de cazare, servicii arbitraj, servicii de securitate si ordine, toalete ecologice, servicii de radiocomunicatie si echipamente necesare, servicii PR, servicii de transport si tractare, ambulanta, inchiriere scena, podium, sonorizare, orice alte actiuni/elemente conexe aferente evenimentului etc.Serviciile de suport tehnic au fost incredintate tot Asociatiei Club Sportiv AMC Racing, pentru suma de 63.000,00 de lei (13.004,71 de euro). Contractul cuprinde: Servicii de elaborare documentatii tehnice si logistice specifice pentru acest gen de evenimente automobilistice, constand in intocmire harti traseu concurs, elaborare regulament concurs, stabilire necesar arbitraj, intocmire masuratori traseu, elaborare necesar radiocomunicatii, spatiu publicitar, mediatizare in media locala, in media nationala, mediul online, precum si orice alte servicii considerate necesare in acest sens.Informatii despre aceste contracte au fost publicate pe pagina de Facebook de jurnalistul Lucian Mandruta.Viceprimar: Cel mai probabil va fi amanatImediat dupa ce postarea s-a viralizat, viceprimarul din Mangalia, Dragos Angelescu, a facut mai multe precizari."Este vorba despre un eveniment aprobat prin hotararea consiliului local si anume Super Rally - etapa din campionatul national - Mangalia 2020. Intr-adevar este programat in perioada 8-9 mai a acestui an, dar avand in vedere situatia de urgenta cu care ne confruntam, probabil, cel mai sigur va fi amanat.Pe platforma achizitiilor publice, SICAP, a aparut procedura de achizitie din simplul motiv ca este primul pas legal ce se poate face pentru organizarea sa.Din discutiile purtate cu reprezentantii Federatiei Romane de Automobilism Sportiv (FRAS), care este par ...citeste mai departe despre " In plina pandemie, Primaria Mangalia vrea sa dea 37.000 de euro pentru organizarea unei curse de masini " pe Ziare.com