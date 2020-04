In ciuda pandemiei, Firea a redeschis santierele. Cum merg lucrarile la marile proiecte din Bucuresti

Pe 12 martie, cu numai cateva zile inainte ca instaurarea starii de urgenta in Romania, Gabriela Firea anunta ca suspenda activitatea pe toate santierele din Capitala.Motivul: multi dintre muncitorii de pe aceste santiere vin, de regula, din zone de prin jurul Bucurestiului. Si multi dintre ei se intalnesc, in localitatile de domiciliu, cu romani intorsi de curand din "zonele rosii". Asa ca simpla deplasare a muncitorilor spre si dinspre Bucuresti risca sa contribuie la raspandirea masiva a noului coronavirus.Dupa doua saptamani de inactivitate, la finele lunii martie, insa, lucrarile pe santierele din Capitala au inceput sa se reia, a precizat pentru Ziare.com Marius Coaje, consilierul pe probleme de infrastructura al Gabrielei Firea."Dupa data de 30 martie, am instructat constructorii sa reia treaba. Dar, in contextul actual, le-am recomandat sa isi ia o serie de masuri suplimentare de siguranta, pe santiere.Printre altele, noi am recomandat ca la inceputul programului, inainte de intrarea pe santier, sa se faca o triere a muncitorilor si sa se stabileasca daca vreunul dintre ei a intrat in contact cu persoane venite din zonele rosii. Am recomandat ca fiecare muncitor sa semneze declaratie pe proprie raspundere, in acest sens.Apoi, tot pentru inceputul programului am recomandat sa li se faca oamenilor, in aer liber, un instructaj simplu.Adica sa li se aminteasca sa vina cu pachetul lor de acasa. Sa nu bea din aceeasi sticla. Sa nu parasesca santierul in timpul zilei. Sa pastreze distanta, atunci cand se poate. In sensul ca acolo unde un om lucreaza cu un utilaj, altii sa nu stea in jur, daca nu e neaparat nevoie. Si asa mai departe. Sunt masuri simple de siguranta, iar multe dintre ele ar trebui luate tot timpul.Dar pe unele santiere se mai uita de ele, asa ca e bine sa le reamintim oamenilor, mai ales acum", a explicat Marius Coaje.Iata cateva dintre proiectele la care s-au reluat lucrarile.Chiar daca un constructor lucreaza cu efectiv redus, santierul Podului Ciurel s-a redeschisConsilierul pe probleme de infrastructura al primarului general al Capitalei ne-a mai spus ca nu pe toate santierele se lucreaza inca la capacitate maxima."Nu suntem la ...citeste mai departe despre " In ciuda pandemiei, Firea a redeschis santierele. Cum merg lucrarile la marile proiecte din Bucuresti " pe Ziare.com