VIDEO Zi istorica pentru bucurestenii din Drumul Taberei: La ora 12.00 se deschide circulatia metroului pe Magistrala 5

Potrivit anuntului Metrorex , traficul calatorilor pe Magistrala 5 de metrou, sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, inclusiv Valea Ialomitei, va fi posibil de marti, dupa ora 12.00."Suntem pregatiti sa dam in circulatie magistrala M5 Drumul Taberei - Eroilor in cursul zilei de maine, 15 septembrie", a afirmat Lucian Bode, in debutul sedintei de Guvern de luni.Proiectul a vizat realizarea lucrarilor aferente sectiunii Raul Doamnei - Hasdeu (Opera), inclusiv statia, depoul si galeria de legatura Valea Ialomitei, avand o lungime totala de 7 km, 10 statii si interstatiile aferente, un depou, o galerie de legatura si 2 statii electrice subterane necesare pentru alimentarea cu energie electrica a magistralei.Studiul de Fezabilitate a fost aprobat prin HGR NR. 1419/2008, iar lucrarile au inceput in 2011. Valoarea totala reactualizata a proiectului depaseste 3,2 miliarde de lei.Pana la data de 30.04.2013, proiectul a fost finantat integral de la bugetul de stat, ulterior proiectul a primit acordul din partea Comisiei Europene pentru finantare din fondurile structurale in cadrul POS-T si mai apoi aprobat pentru fazare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare.