Ilie Bolojan, seful CJ Bihor, despre masura unica in Romania de a da afara jumatate din angajatii unei institutii publice: In trei ani, inseamna costul unui pod nou

Fostul primar al Oradei, in prezent sef al Consiliului Judetean, care a anuntat marti ca va da afara jumatate dintre angajatii institutiei, in contextul in care exista structuri intregi fara obiect de activitate sau altele care pur si simplu isi dubleaza activitatea, sustine ca de vina pentru acest fenomen sunt sefii din directii care tolereaza lipsa de activitate a angajatilor."In conditiile in care in ultimii ani nivelul de salarizare in sectorul public, in medie, depaseste nivelul de salarizare din sectorul privat, a devenit destul de atractiv sa lucrezi la stat. Asta daca ai lucra. Dar daca nici nu lucrezi, sau lucrezi foarte putin, cum din pacate se intampla uneori, atunci devine foarte atractiv. Ceea ce genereaza o presiune, care foarte probabil, uneori pe baza de relatii sau alte lucruri asemanatoare, face ca aceste angajari sa creasca din punctul de vedere al numarului de salariati. Nu e ceva spectaculos, e ceea ce se intampla, din pacate. Oamenii vin si stau acolo cat timp cei care sunt sefii lor le permit acest lucru sau incurajeaza aceste comportamente. Eu nu voi permite acest lucru si nu am permis nicaieri unde am avut o raspundere publica. Nici la Primaria Oradea, nici cand am fost in Guvernul Romaniei secretar general. Pur si simplu lucrurile merg prost pentru ca cei care au responsabilitatea sa se asigure ca ele merg bine nu-si fac datoria", a declarat Ilie Bolojan.Acesta recunoaste ca nu este un lucru usor sa dai oameni afara, insa subliniaza ca cei care au acceptat ani la randul o situatie in care nu au facut nimic la locul de munca trebuie sa vada ca aici este sursa problemei. "In mod cert, nu este un lucrur placut. Este un discomfort puternic, pentru ca pana la urma dai niste oameni afara, ii concediezi - si trebuie sa te pui in locul lor. Insa oamenii care nu au lucrat ani de zile trebuie sa se intrebe de ce au stat in aceasta situatie tot acest timp, pentru ca aici este sursa problemei", a sustinut noul presedinte al CJ Bihor.In opinia acestuia supradimensionarea aparatului a ...citeste mai departe despre " Ilie Bolojan, seful CJ Bihor, despre masura unica in Romania de a da afara jumatate din angajatii unei institutii publice: In trei ani, inseamna costul unui pod nou " pe Ziare.com