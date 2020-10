Ilie Bolojan, noul sef al Consiliului Judetean Bihor, da afara jumatate din angajatii institutiei. "Unii nici nu aveau loc prin birouri"

Noul presedinte a afirmat ca multe persoane platite de CJ efectiv nu aveau "obiectul muncii", dar primeau lefuri mari, fondurile de salarizare cumuland 270.000 euro lunar, ba si bonusuri de pana la 50% pentru participarea in numar mare la proiecte europene cu mize mici, scrie publicatia Bihoreanul.ro.Doua linii"La Consiliul Judetean trebuie sa facem din mers doua lucruri: pe de o parte o schimbare de curs, o noua orientare care sa insemne reorganizarea activitatii institutiei, asa incat sa economisim banii bihorenilor, stoparea rispiei si orientarea CJ spre bihoreni, in paralel cu incercarea de a face tot ce tine de noi pentru dezvoltarea economica a judetului si cresterea nivelului de trai al bihorenilor", a spus noul presedinte al CJ Bihor, Ilie Bolojan, marti, in prima sa conferinta de presa sustinuta in aceasta functie, pe care a preluat-o cu o saptamana in urma.Consecvent celor anuntate inca din campania electorala, cand a comparat CJ cu o masina care consuma mult si numai pentru propriile necesitati, Bolojan a afirmat ca "suntem nevoiti sa reorganizam institutia" si "sa depolitizam activitatea CJ".Din 174 raman 88Concret, Bolojan a spus ca in prima sedinta a CJ dupa alegerile din 27 septembrie, care va avea loc joia aceasta, va supune votului (si avand in vedere ca grupul PNL detine majoritatea simpla necesara, proiectul va fi si votat) reducerea organigramei aparatului propriu al institutiei.Asta inseamna "reducerea personalului de la 174 de posturi (n.r. - efectiv ocupate din cele 195 existente in organigrama), asa incat din 1 decembrie ne propunem sa ramanem cu 88 de angajati".Taiau frunze la cainiBolojan le-a spus jurnalistilor ca a facut o analiza "cantitativa" a muncii personalului CJ: "Am constatat cateva chestiuni care nu pot fi contestate", prima fiind faptul ca "in aproape toate compartimentele schema de personal era supraincarcata", iar o alta ca "sunt structuri intregi fara obiect de activitate", dand ca exemplu structura care, scriptic, se ocupa de gestionarea ariilor protejate, in conditiile in care "de peste doi ani gestionarea acestora o face o autoritate a statului, iar angajatii structurii aveau in realitate ...citeste mai departe despre " Ilie Bolojan, noul sef al Consiliului Judetean Bihor, da afara jumatate din angajatii institutiei. "Unii nici nu aveau loc prin birouri" " pe Ziare.com