IKEA se alatura Auchan si Leroy Merlin in demersul de amenajare a unitatii de suport medical Bucurestii Noi

"Suntem recunoscatori echipei IKEA pentru ca a inteles necesitatea si importanta acestui proiect si a raspuns rapid invitatiei noastre.Jos palaria in fata acestui exemplu de implicare concreta, la obiect, pusa in practica in timp foarte scurt! Contributia IKEA si a celorlalti parteneri care deja s-au alaturat actiunii noastre si carora le multumim, ne ajuta sa facem pasi importanti in realizarea proiectului.Relansez apelul catre companii si catre oamenii de business: veniti alaturi de noi, avem nevoie de sustinere pentru a realiza acest centru de suport medical, in care vor fi tratate cazuri usoare si medii, impreuna putem ajuta spitalele si cadrele medicale din linia intai", a declarat Ionut Ardeleanu, director general Auchan Retail Romania."Inca de la inceputul raspandirii virusului Covid-19 in Romania, noi, la IKEA, am facut tot ce am putut pentru a raspunde nevoilor oamenilor in aceasta perioada.Multumim Auchan pentru aceasta nobila initiativa si pentru oportunitatea de a-i ajuta pe cei direct afectati - pentru noi este un privilegiu sa le putem imbunatati viata si sa ii sustinem in ceea ce speram sa fie o recuperare cat mai rapida.Vom continua sa punem oamenii pe primul loc in tot ceea ce facem", a declarat Violeta Nenita, Market Manager IKEA Romania.Reamintim ca in data de 02.04.2020, Auchan Retail Romania, impreuna cu Leroy Merlin Romania, cu sprijinul Ministerului Sanatatii si al Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), au demarat organizarea unui centru de spitalizare pentru persoane noncritice, prin punerea la dispozitie a unui spatiu de 7.500 m2 in Bucurestii Noi, respectiv amenajarea si echiparea lui pentru a fi predat, ulterior, Ministerului Sanatatii.Suprafata de 7.500 m2 este in plin proces de echipare si urmeaza sa acomodeze 350 de paturi, containere de cazare pentru medici, containere sanitare si dusuri pentru pacienti, zone distincte de luat masa pentru cadre medicale si pacienti, asigurandu-se astfel conditii decente de ingrijire pentru cazurile noncritice.De asemenea, pacientii si personalul medical vor avea mesele zilnice asigurate, precum si servicii conex