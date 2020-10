Hoti de bancomate prinsi in flagrant in mijlocul noptii. Spargatorii au incercat sa scape, dar au fost "vanati" cu elicopterul

Anchetatori sustin ca ar fi vorba de autorii celor doua doua jafuri din bancomat din datele de 10/11 septembrie 2020 din Liesti si 14/15 septembrie 2020 din Tulucesti, doua localitati din judetul Galati.Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca cei patru au incercat sa fuga, dar au fost prinsi de catre procurorii DIICOT, ofiterii DIC, IPJ Galati si DOS. La actiune a participat si un elicopter MAI."In aceste momente se efectueaza mai multe perchezitii pe raza municipiului Galati," explica sursele citate.Citeste si: Ca-n Vestul Salbatic: Sapte bancomate au fost aruncate in aer, in 2020, in Romania. Politia: Metode imprumutate din strainatate