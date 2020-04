Heineken doneaza 250.000 lei catre Crucea Rosie in contextul COVID-19

Compania ii incurajeaza pe membrii echipei sa doneze pentru aceeasi cauza, dubland contributiile individuale ale acestora.Initiativa face parte dintr-un program mai amplu, de sustinere a comunitatilor prin dotarea spitalelor si a personalului medical cu aparatura si echipamentele necesare in aceasta perioada, in valoare totala de 1.500.000 RON.In perioada urmatoare, donatii specifice, oferite de HEINEKEN Romania in functie de cele mai presante nevoi din acest moment, vor ajunge la 5 spitale din Bucuresti, Constanta, Craiova, Miercurea Ciuc si Targu Mures, prin programul "Impreuna, mai puternici. Sprijin pentru comunitati".La nivel global, Compania HEINEKEN a adoptat, inca de la izbucnirea epidemiei, o serie de masuri pentru a proteja sanatatea si siguranta angajatilor in aceasta perioada, dar si pentru sustinerea clientilor si a furnizorilor."Traversam o perioada exceptionala, plina de provocari si incertitudine.Pentru compania noastra, e important sa ne sustinem comunitatile din care facem parte.Ne dorim sa le oferim sprijin celor afectati si personalului medical care lupta zilnic cu efectele acestei pandemii." - Dan Robinson, Managing Director - HEINEKEN Romania.In Romania, HEINEKEN are o echipa de peste 1.100 de oameni, 4 fabrici, in Constanta, Craiova, Miercurea Ciuc si Targu Mures si un sediu central in Bucuresti. Compania produce si vinde peste 20 dintre cele mai apreciate marci de bere si cidru in tara noastra.Despre HEINEKENHEINEKEN este cea mai internationala companie producatoare de bere din lume.Este producatorul de top al brandurilor premium de bere si de cidru.Recunoscut pentru brandul Heineken ®, Grupul are un portofoliu de peste 300 de marci de bere si cidru internationale, regionale, locale si de specialitate.Prin strategia "Brewing a Better World", sustenabilitatea este parte a business-ului lor. HEINEKEN are o amprenta geografica echilibrata, detinand pozitii de lider atat pe pietele dezvoltate, cat si pe cele in curs de dezvoltare. Avem peste 85.000 de angajati si operam fabrici si alte facilitati de productie in peste 70 de tari.In Romania, ofera un portofoliu divers de marci de bere si cidru, cateva dintre acestea fiind produse in cele patru fabrici locale (din Constanta, Craiova, Targu Mures si Miercurea Ciuc).Angajamentul lor fata de piata lo ...citeste mai departe despre " Heineken doneaza 250.000 lei catre Crucea Rosie in contextul COVID-19 " pe Ziare.com