Cum a reușit un hacker să fure peste 40.000 de euro din conturile unei românce. Banca dă vina pe neatenția clientei

O femeie din Iași a reclamat băncii unde își depozitase economiile că i-au dispărut din cont sumele de 40.000 de euro, iar a doua zi, și cei 3.200 de lei, banii de pe un card de cumpărături. Sumele par să fi fost transferate către un cont din Statele Unite.

Banca spune că nu putea opri virarea banilor spre contul hackerului, din cauza clauzelor Mastercard.

“La data de 9 iulie am primit aproximativ 400 de apeluri SUA de pe un număr de telefon. Am blocat acest număr, însă vedeam apelurile în continuare. În timp ce foloseam aplicaţia Raiffeisen, în jurul orei 9, pe telefonul meu a apărut un mesaj de la Raiffeisen în care mi se spunea că mi s-a aprobat solicitarea de Smart Token de pe un iPhone 7. Am reîncercat să intru în aplicaţie, dar nu am reuşit cu paşii cunoscuţi. Aplicaţia spunea că site-ul băncii nu funcţionează. Apoi am sunat la Raiffeisen şi am solicitat trecerea Smart Token-ului pe telefonul meu Samsung. Odată cu trecerea aplicaţiei pe Samsung, apelurile din SUA au încetat. Şi am primit de la bancă, pe mailul de corespondenţă cu banca, un mail de control în care mă înştiinţa că, dacă vreau trecerea pe smartphone, trebuie să introduc codul de aplicaţie, însă în primul rând nu am primit. Astfel, pe data de 9 iulie, în contul meu au fost făcute mai multe tranzacţii, fără autorizarea mea. S-a efectuat schimbul valutar din contul meu de economii pentru peste 40.000 de euro. Şi toate plătite către un cont unic”, a scris femeia reprezentanţilor băncii Raiffeisen, citată de Ziarul de Iași.

“Referitor la aspectele sesizate, în urma verificărilor vă comunicăm faptul că tranzacţiile menţionate au fost efectuate prin înrolarea datelor cardului într-un portofel electronic Apple Pay. Pentru autentificarea datelor cardului în portofelul electronic este utilizată o parolă transmisă de către bancă către numărul de telefon declarat băncii. Conform condiţiilor bancare, clientul este răspunzător de siguranţa cardului şi a datelor acestuia şi este obligat să nu le ofere altor persoane. De asemenea, având în vedere că tranzacţiile sunt securizate prin introducerea parolei de înrolare, potrivit regulamentului Mastercard, nu are drept de dispută bancară, iar un refuz la plată iniţiat în acest sens de către bancă ar fi respins automat de către Mastercard”, au răspuns cei de la Raiffeisen. ...citeste mai departe despre "Cum a reușit un hacker să fure peste 40.000 de euro din conturile unei românce. Banca dă vina pe neatenția clientei" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.