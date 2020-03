Preturile pot sa scada, in functie de cerere si oferta, dar nu mai pot fi in niciun caz majorate, in perioada starii de urgenta, odata cu publicarea in Monitorul Oficial a unei noi ordonante militare.Ministrul de Interne Marcel Vela si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat au anuntat, duminica seara, noi masuri ce vor fi luate in Romania in incercarea de a limita efectele coronavirusului. Ei au anuntat o noua ordonanta militara.La o saptamana de la primul deces si tot atat de la intrarea in vigoare a masurilor din Ordonanta Militara nr 3, bilantul negru a ajuns deja la 42 de morti. A crescut accelerat si numarul imbolnavirilor, duminica fiind ziua cu cel mai mare bilant, de 308, ceea ce urca totalul la 1.760 de cazuri.Ministrul de Interne anunta noi masuri: Sunt dure, cele mai dure din ultimii zeci de ani!Astfel, ne indreptam cu pasi repezi spre 2.000 de cazuri, ceea ce ne va aduce Scenariul 4 al epidemiei. Asta inseamna noi masuri in ce priveste restrictiile pentru populatie, dar si tratamentul bolnavilor.Pacientii cu simptome usoare vor fi lasati acasa si la ATI vor ajunge doar cei in stare critica, in timp ce medicii si asistentele cu coronavirus, dar fara simptome, vor fi chemati la munca. Se are in vedere si cresterea amenzilor pentru populatie pana la 20.000 de lei pentru cei care incalca masurile luate in stare de urgenta. Carrefour blocheaza preturile pana la Paste pentru 500 de produse de baza...citeste mai departe despre " Guvernul plafoneaza preturile gazelor, electricitatii si combustibililor, printr-o noua ordonanta militara " pe Ziare.com