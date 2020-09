Guvernul ofera vouchere de 300 de lei pentru sprijinirea copiilor care se legitimeaza la cluburile sportive

Este vorba de vouchere a cate 300 de lei care sa fie folosite la prima legitimare a unui copil la un club sportiv."Este o masura, o interventie urgenta a guvernului in favoarea cresterii si motivarii unui numar cat mai mare de copii in tara sa practice sport in regim controlat, sigur, organizat, tocmai pentru ca exista aceasta nevoie la nivelul cluburilor si la nivelul entitatilorr sportive din Romania si pentru a forma o viitoare generatie de sportivi. Din pacate acum cifra copiilor care practica sport in regim legitimat este mai mica decat nevoia sportului romanesc.Importanta acestui sprijin pe care il acordam sub forma acestui voucher de 300 de lei pentru prima legitimare a unui copil la un club sportiv sta in primul rand in cresterea bazei de selectie pentru viitorul sport de performanta. Exista numeroase beneficii legate de sanatate, evident. Acest voucher poate sa-i asigure primul echipament sau primele conditii pentru a-si asigura aceasta activitate fizica. Exista evident beneficii sociale, sportul trebuie privit ca forma de educare", a spus ministrul Ionut Stroe.El a precizat ca programul va incepe in data publicarii ordonantei in Monitorul Oficial si ca obiectivul pana la sfarsitul anului este de 30.000 de vouchere. "Programul va incepe in data cu publicarea acestei ordonante in Monitorul Oficial, in termen de zece zile MTS va emite si normele de aplicare. Voucherul va fi unul nominal, netransmisibil, va putea fi obtinut o singura data, o simpla solicitare pe care copilul, odata legitimat la clubul sportiv o poate face este suficienta pentru a transmite mai departe directiei judetene aceasta solicitare, urmand ca noi, MTS, sa punem la dispozitie aceste vouchere care pot fi folosite de copii in termen de sase luni de la dobandire. Pentru prima faza a acestui program, pentru ultimele luni ale acestui an, tintim un obiectiv de 30.000 de vouchere a cate 300 de lei. Si avem disponibilitate si pentru anul viitor". ...citeste mai departe despre " Guvernul ofera vouchere de 300 de lei pentru sprijinirea copiilor care se legitimeaza la cluburile sportive " pe Ziare.com