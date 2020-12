Guvernul aproba vineri prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand cu 14 decembrie

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat, joi seara, la Palatul Victoria, ca propunerea de prelungire a starii de alerta a fost aprobata in cadrul sedintei Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) prin Hotararea 58.Acesta a mentionat, totodata, ca decizia prelungirii starii de alerta va fi luata pastrand masurile existente, la care se adauga una referitoare la organizarea si desfasurarea activitatilor operatorilor de transport pe cablu de pe partiile de schi, care se vor realiza in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului Sanatatii si al ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri."Daca cabina are capacitatea de 20 de persoane, probabil ca va fi stabilit ca doar 10 persoane pot fi transportate cu cabina. Teleschiurile, telescaunele - astea toate vor functiona mai departe in conditii de normalitate. Restul reglementarilor se vor aplica, bineinteles, la toate entitatile care sunt aflate inclusiv in statiuni, respectiv restaurante si alte zone unde pot avea loc activitati comune ale persoanelor care sunt aflate in zonele respective", a explicat Arafat.El a precizat ca "partiile sunt deschise, dar respectand toate regulile care se aplica in jurul lor".Seful DSU a mentionat ca restul masurilor luate deja raman in vigoare."Restul masurilor raman valabile - si anume masurile care sunt pana la incidenta de 1,5, cele intre 1,5 si 3 si cele peste 3. Ne vom axa mai departe pe luarea unor masuri zonale sau locale acolo unde se impune si unde DSP-urile, impreuna cu Comitetele Judetene pentru Situatii de Urgenta, vin cu propuneri, aceste propuneri vor fi implementate, inclusiv daca este necesara carantinarea unei localitati sau unei zone, la propunerea lor", a aratat Arafat.Tot in sedinta de guvern ar urma sa fie aprobati, printr-o hotarare, indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Masuri prevazute in planurile de actiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier prin amplasarea de panouri fonoabsorbante".Pe agenda Executivului figureaza si un proiect de hotarare privind alocarea titulaturii de muzeu de importanta nationala Muzeului de Arta Timisoara, precum si pentru aprobarea schimbarii denumirii acestuia.Un alt proiect de hotarare care urmeaza sa fie adoptat de ...citeste mai departe despre " Guvernul aproba vineri prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand cu 14 decembrie " pe Ziare.com