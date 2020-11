Guvernul anunta un proiect pentru modernizarea a 3 centrale de energie termica in Bucuresti. Nicusor Dan: Dintr-un necesar de 1,5 miliarde euro, acum avem 0,5

"Am avut o discutie punctuala pe incalzirea municipiului Bucuresti. Am avut o discutie foarte serioasa si aplicata impreuna cu conducerea Elcen, secretar de stat cu domnul Dan Dragan care se ocupa de Fondul de Modernizare si doamna Nicolaescu. Am discutat problema Elcen, problema incalzirii municipiului Bucuresti, problema retelelor de termoficare primare si secundare. Evident gasim solutii la nivelul Ministerului Economiei. Ieri am anuntat intr-o conferinta de presa iminenta iesire din insolventa a companiei detinute de minister, Elcen. Se va intampla acest lucru. Astazi am discutat la Minister, ne-am uitat pe proiectele depuse pe Fondul de modernizare. Elcen a depus trei proiecte pentru modernizarea si cresterea randamentului centralelor Progresul, CET Vest si Sud. Per total vorbim de 370 milioane euro proiecte care vor fi finantate, prin Fondul de Modernizare, incepand cu anul viitor. Vorbim despre o crestere a eficientei energetice si o crestere a eficientei in exploatare de la undeva 50% acum spre 97-98%, dupa modernizare.Practic vorbim inclusiv de o scadere a pretului la gigacalorie, crescand aceasta eficienta. Vorbim de echilibrarea sistemului de incalzire in Bucuresti, pentru ca in momentul de fata pompam din CET Sud ca sa ajungem in nordul Bucurestiului. Acolo exista un dezechilibru si avem un alt proiect pe care alta companie a noastra, SAPE, il face pe amplasamentul vechii termocentrale CET Titan. Acolo vorbim de o investitie de 58 milioane euro pentru a construi un CET nou, cu acelasi randament de 50 de megawati, si cand vom finaliza acest investitii putem spune ca sistemul de incalzire al municipiului Bucuresti este cu cogenerare de inalta eficienta si asigura securitatea energetica a Bucurestiului, prin producerea de energie electrica, pe inelul Bucurestiului, cat si securitatea termica, prin asigurarea agentului termic in Capital ...citeste mai departe despre " Guvernul anunta un proiect pentru modernizarea a 3 centrale de energie termica in Bucuresti. Nicusor Dan: Dintr-un necesar de 1,5 miliarde euro, acum avem 0,5 " pe Ziare.com