Guvernul aloca bani pentru a carpi spitalele romanesti. Cati bani vor fi alocati pentru investiile in unitatile sanitare

"Mentionam ca o Ordonanta de Urgenta care aborda o parte dintre aspectele acoperite de Memorandum a fost initiata in noiembrie 2020, fiind ulterior blocata pe circuitul de avizare dupa doua restituiri ale documentului de la Ministerul Sanatatii catre Ministerul Fondurilor Europene (din 23.11.2020 si din 09.12.2020). Memorandumul aprobat astazi in guvern este solutia necesara si suficienta pentru demararea proiectului care va pune la dispozitia spitalului fonduri semnificative pentru siguranta pacientului", arata Ministerul Sanatatii.Este o investitie in infrastructura spitaliceasca"Am decis sa resetam un parcurs birocratic care intarzia Ordonanta de Urgenta pentru infrastructura de gaze medicinale si energie din spitale si am gasit o solutie eficienta. Am transformat Ordonanta in Memorandum, a fost deja adoptat si va putea fi lansat in cel mai scurt timp apelul de finantare de 50 milioane euro", spune Cristian Ghinea, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene."Este o investitie in infrastructura spitaliceasca absolut necesara si urgenta pentru cresterea sigurantei pacientilor, care vine sa repare investitii inexistente sau facute prost in spitale, in ultimii 30 de ani. Sunt 50 de milioane de euro fonduri europene pe care ii alocam unitatilor spitalicesti pentru reabilitarea si modernizarea sistemelor ce asigura cresterea sigurantei pacientului in spitalele din Romania", declara ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu.Ce prevede memorandumul aprobat miercuriMIPE a colaborat cu Ministerul Sanatatii pentru elaborarea acestui document.Concret, Memorandumul aprobat astazi se refera la "Aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene pentru evaluarea, extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii de fluide medicinale si a retelelor de energie electrica, inclusiv a sistemelor de supraveghere si control a acestor instalatii si a sistemelor de ventilatie si climatizare a aerului precum si a altor investitii necesare pentru cresterea securitatii la incendiu din structurile care utilizeaza gaze medicinale pentru desfasurarea actului medical terapeutic si din structurile mari consumato ...citeste mai departe despre " Guvernul aloca bani pentru a carpi spitalele romanesti. Cati bani vor fi alocati pentru investiile in unitatile sanitare " pe Ziare.com