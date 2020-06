"Intelegem cat de important este rolul pe care-l are padurea si cand discutam de efectee ploilor torentiale si mai ales a acestor catastrofe. Este important sa intelegem cu totii cat de important este sa ne protejam aceste resurse", a declarat, joi seara, dupa sedinta de Guvern, Costel Alexe.Acesta a anuntat ca Guvernul a aprobat operationalizarea SUMAL. "In sedinta de Guvern am aprobat HG pe care am promis-o de la inceputul mandatului: operationalizarea SUMAL. Odata cu operationalizarea Sistemului de Urmarire a Materialului Lemnos vor reusli, in timp real, 24 de ore din 24, sa avem un management foarte bun al materialului lemnos. Vom sti, in orice moment, cat s-a taiat din paduri, unde va merge, catre ce depozit si, mai ales, apoi catre terti", a mai precizat ministurl.Alexe a explicat ca, odata cu operationalizarea SUMAL, "transportul dublu pe acelasi aviz nu se va mai putea realiza, nimeni nu va mai putea sa transporte, cu aviz, cantitati mai mari sau mai mici pentru ca la fiecare transport vor fi obligati sa urce cele trei fotografii - fata, lateral, spate, pentru a dovedi cantitatea de material lemnos"."Multe dintre aceste ilegalitati de multe ori s-au petrecut cu sprijinul sau au inchis autoritatile ochii. Prin acest sistem vom sti exact: cat au taiat, cat au avoizat, cat si-au insusit si cat trebuie sa ajunga la destinatie. Prin aceasta HG ajungem sa limitam si sa stopam taierile ilegale din padurile Romaniei cat si transportul ilicit", a mai declarat Alexe.SUMAL 2.0, noul sistem de monitorizare a padurilor, a intrat in teste in 28 aprilie. ...citeste mai departe despre " Guvernul a aprobat HG pentru operationalizarea SUMAL. Ministrul Alexe: "Ajungem sa limitam si sa stopam taierile ilegale din padurile Romaniei" " pe Ziare.com