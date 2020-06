"La propunerea Ministerului Muncii, a fost adoptat un proiect de hotarare de guvern pentru acordarea unor despagubiri populatiei afectate de inundatiile recent intamplate in Romania. Vorbim despre inundatiile din aproximativ 29 de judete. Valoarea acestor despagubiri este de 5 milioane lei pentru populatia afectata de aceste inundatii", a afirmat Danca, dupa sedinta Executivului.Ajutoarele se vor acorda fara ancheta sociala si fara cerere, in baza evaluarii comisiilor judetene, cu semnatura prefectului si a primarului localitatii afectate."La initiativa mea, in urma discutiilor pe care le-am avut in ultimele zile cu ministrul muncii, Ministerul a inaintat Guvernului un proiect de Hotarare de Guvern pentru acordarea de ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor singure afectate de inundatii. Actul normativ a fost aprobat in sedinta de Guvern de astazi", a transmis Alin Ignat, secretar de stat la Ministerul Muncii.Potrivit acestuia, ajutoarele se vor acorda rapid, fara ancheta sociala si fara cerere, prin AJPIS-uri, in baza evaluarii comisiilor constituite la nivel de judet, prin ordinul prefectului, cu semnatura acestuia si a primarului localitatii afectate.Cuantumul sumelor acordate va fi stabilit in functie de gradul de afectare al locuintei, astfel:4.000 lei - locuinte afectate in proportie de peste 75%2.000 lei - locuinte afectate in proportie cuprinsa intre 50%-75%1.500 lei - locuinte afectate in proportie cuprinsa intre 25%-50%1.000 lei - locuinte afectate in proportie de pana la 25%500 lei - pentru familiile si persoanele singure ale caror bunuri din locuinta au fost deteriorate, indiferent de numarul sau tipul bunurilor5.000 lei - pentru familia persoanei decedate ca urmare a inundatiilor, alunecarilor de teren si fenomenelor meteorologice deosebite ...citeste mai departe despre " Guvernul va aloca 5 milioane de lei - despagubiri pentru populatia afectata de inundatii. Ajutoarele, acordate fara ancheta sociala si fara cerere " pe Ziare.com