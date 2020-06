Grupul de Comunicare Strategica a solicitat CNA sa ceara posturilor de radio si TV rigoare si acuratete in ceea ce priveste informatiile pe tema COVID-19 si intensificarea masurilor editoriale pentru a contracara teoriile conspiratiei

Informatiile trebuie preluate din surse oficiale si de incredere si trebuie acordata atentie speciala fiecarui mesaj diseminat.De asemenea, CNA cere intensificarea masurilor redactionale si editoriale pentru a promova informatiile din surse bine documentate si a consolida capacitatea cetatenilor de a recunoaste si de a reactiona la cazurile de dezinformare, dar si pentru a contracara teoriile conspiratiei legate de pandemie."Consiliul National al Audiovizualului solicita furnizorilor de servicii media audiovizuale ca in cadrul emisiunilor informative si de dezbatere in care se abordeaza subiectul COVID-19, sa asigure respectarea obligatiilor legale privind informarea corecta a publicului", transmite CNA.Consiliul National al Audiovizualului precizeaza ca aceste obligatii includ:-rigoare si acuratete in prezentarea si dezbaterea subiectului COVID-19, evitarea senzationalului sau a infodemiei caracterizata de supraabundenta de informatii ce pot crea confuzie;-difuzarea de informatii preluate din surse oficiale si surse de incredere, nationale si internationale, astfel incat serviciile media audiovizuale sa poata contribui la combaterea contaminarii publicului cu fake news aparute pe retelele de socializare; verificarea oricaror informatii legate, direct sau indirect, de subiectul COVID-19;-respectarea regulilor deontologice si acordarea unei atentii speciale fiecarui mesaj diseminat, astfel incat sa nu fie stimulata latura emotionala, panica si nesiguranta in randul cetatenilor."Consiliul apreciaza contributia presei audiovizuale la combaterea pandemiei si solicita intensificarea masurilor redactionale si editoriale ale radiodifuzorilor, in scopul de a: promova informatiile din surse bine documentate; consolida capacitatea cetatenilor de a recunoaste si de a reactiona la cazurile de dezinformare; comportamentele ilegale trebuie semnalate autoritatilor competente; asigura o dezbatere democratica, axata pe sfaturile oferite de profesionistii din domeniul sanatatii; contracara teoriile conspiratiei care pot pune in pericol sanatatea umana si prejudiciaza coeziunea sociala; respinge orice discurs ilegal de incitare la ura, cum ar fi sustinerea ca un anumit grup etnic sau religios este responsabil de raspandirea COVID-19", precizeaza recomandarile adresate de CNA televiziunilor si posturi ...citeste mai departe despre " Grupul de Comunicare Strategica a solicitat CNA sa ceara posturilor de radio si TV rigoare si acuratete in ceea ce priveste informatiile pe tema COVID-19 si intensificarea masurilor editoriale pentru a contracara teoriile conspiratiei " pe Ziare.com