Greva generala din spitale se amana: Noi negocieri pentru salarii, pe 15 septembrie

Greva generala pe care Federatia Sanitas a anuntat ca ar putea sa o declanseze pe fondul nemultumirilor referitoare la salariile personalului tehnic din spitale a fost amanata. Noi negocieri intre ministrul Sanatatii si sindicalisti vor avea loc pe 15 septembrie.

"Pe 15 septembrie, am fost invitat la Consiliul National al Sanitas, unde voi participa cu siguranta. Sper sa putem sa gasim solutii cat mai curand posibil, dar trebuie sa avem in vedere ca, in momentul acesta, s-a facut ceva, exista un efort bugetar semnificativ pentru Sanatate.

Vom analiza mai intai in domeniul sanitar cu bugetul pe care il avem la dispozitie. Dincolo de asta, vom avea o rectificare de asemenea, probabil in luna octombrie. Speram ca lucrurile sa mearga intr-o directie buna si suntem foarte constienti ca ceva trebuie facut si pentru aceste categorii de personal foarte importante pentru sistemul sanitar.

Noi trebuie sa ne facem temele. Eu cred ca suma este usor diferita in functie de ce categorii de

