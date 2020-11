Grecia prelungeste lockdown-ul. Pana cand raman in vigoare restrictiile

"Exista semne incipiente de reducere a numarului de cazuri de coronavirus. Daca acest ritm descrescator continua, presiunea asupra sistemului public de sanatate va scadea si putem lua in considerare un plan de revenire la o anumita normalitate", a adaugat Stelios Petsas.Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a decretat acest al doilea "lockdown" pentru perioada 7- 30 noiembrie, in timp ce tara se confrunta cu un al doilea val de coronavirus, mai virulent decat primul, in primavara.Pentru fiecare iesire, locuitorii Greciei trebuie sa primeasca unda verde de la autoritati, prin SMS. Doar magazinele pentru nevoi esentiale, supermarketurile si farmaciile sunt deschise.Pe langa un salt al cazurilor de infectii in ultimele saptamani in Grecia, cresterea numarului de pacienti in stare grava ingrijoreaza indeosebi expertii si autoritatile.In urma cu o luna, tara inregistra doar 87 de pacienti la terapie intensiva, in timp ce numarul lor a depasit 500 vinerea trecuta. De la 667 la 20 octombrie, numarul de contaminari zilnice variaza in prezent intre 2.500 si 3.000.In ultimele zile au fost inregistrate zilnic in medie aproape 100 de decese. In total, 1.902 de decese au fost inregistrate de la inceputul pandemiei in februarie in Grecia.Purtatorul de cuvant al guvernului a asigurat intre altele ca numarul de paturi la ATI a crescut de la 557 la 1.260 in cateva luni pentru a face fata pandemiei.Insa 80% dintre paturile din Atena sunt deja ocupate, iar in Salonic, al doilea oras grecesc ca marime si cel mai afectat de coronavirus, guvernul a fost obligat sa rechizitioneze doua clinici private saptamana trecuta pentru a face fata lipsei de paturi.Serviciile din domeniul sanatatii au declarat joi ca unii pacienti care sufera de COVID-19 din Salonic vor fi transferati la spitale din Atena.Citeste si: VIDEO Leul abuzat de manelistul Dani Mocanu a fost gasit in urma perchezitiilor. Care va fi soarta animalului ...citeste mai departe despre " Grecia prelungeste lockdown-ul. Pana cand raman in vigoare restrictiile " pe Ziare.com