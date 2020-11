Noul lockdown se va baza pe restrictiile care sunt deja in vigoare la Tesalonic si Serres, relateaza stiridiaspora.ro.In Atena au fost luate masuri dure de limitare a pandemiei, inca din 24 octombrie, cand s-a restrictionat circulatia pe timpul noptii. Atena a fost inchisa in timpul noptii intre orele 00.30 si 5.00, ca si in alte regiuni in care nivelul de risc este crescut. De asemenea, folosirea mastilor a devenit obligatorie in spatiile publice, deschise sau inchise.Pana acum, in Grecia au fost confirmate 46.982 de cazuri de COVID-19, iar bilantul deceselor a ajuns la 673, potrivit datelor centralizate de Worldometers.Principalele masuri care vor fi aplicate in GreciaPentru orice deplasare, cetatenii trebuie sa trimita un sms catre autoritati. Deplasarea la si de la locul de munca se va face exclusiv pe baza unui certificat eliberat de angajator.Sunt interzise deplasarile in afara unitatilor regionale; se suspenda transportul aerian si feroviar.Exista restrictii si pentru transportul cu autoturismele personale. Este permisa prezenta unui singur pasager in afara conducatorului auto (cu exceptia minorilor).De asemenea, se suspenda activitatile de vanzare cu amanuntul (cu exceptia comertului cu amanuntul de produse alimentare, de exemplu supermarketuri, minimarketuri, precum si magazinele de animale de companie), se inchid saloanele de coafura si frizeriile si serviciile de igiena personala. Se inchid restaurantele.Vor fi permise serviciile de livrare la domiciliu. Magazinele alimentare vor fi deschise in timpul saptamanii pana la ora 20:30 si raman deschise si in weekend.Scolile raman deschise, cu exceptia liceelor, care trec in online. ...citeste mai departe despre " Grecia intra in carantina totala din cauza numarului ridicat de cazuri de COVID-19 " pe Ziare.com