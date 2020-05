Google finanteaza cu 200.000 de dolari programe de siguranta online in Romania

Grantul va fi folosit pentru derularea de programe de siguranta online si activitati conexe pentru profesori si copii, cu scopul de a ajuta elevii romani sa devina cetateni online constienti si responsabili.Proiectul finantat de Google.org si dezvoltat de Adfaber se va derula timp de un an. Adfaber va realiza si oferi copiilor (cu varste intre 7 si 15 ani) programe educationale despre siguranta online, prin formarea profesorilor si sprijinirea lor pentru a-i pregati pe elevi. Adfaber va furniza materialele educationale si suportul pedagogic.Acestea includ scenarii de lectie, training online si cursuri de pregatire fata in fata cu profesorii."Sunt o serie de intrebari despre siguranta online pe care nimeni nu le adreseaza cand discuta cu copiii, desi in ziua de astazi sunt foarte importante.De mai mult de un an ne-am concentrat pe educarea copiilor si elevilor in siguranta online si ce inseamna sa fii un cetatean digital responsabil.Suntem onorati si norocosi sa colaboram in urmatoarele luni cu profesori, parinti si elevi pentru a implementa in Romania unul dintre cel mai importante programe de siguranta online dedicate copiilor" - Alin Chiriac, fondator Adfaber"Credem ca este mai important ca oricand sa ajutam copiii sa utilizeze internetul in siguranta si incredere. Prin acest grant vrem sa sustinem programele si ateliere coordonate de Adfaber si, impreuna cu profesori si parinti, sa incurajam elevii sa devina cetateni online responsabili" - Rowan Barnett, director Google.Org EMEA & APACAdfaber este o organizatie non-profit, concentrata pe proiecte de educatie si sanatate. Programele lor ajuta comunitatile sa creasca cu ajutorul tehnologiei, pregatindu-i pe membrii lor in a utiliza tehnologia pentru o viata mai buna.Beneficiarii acestor programe sunt atat tineri sau oameni care inteleg beneficiile si oportunitatile aduse de tehnologie, precum si grupuri considerate vulnerabile la schimbarile generate de tehnologie.Google.org este o organizatie subsidiara a Google ce se ocupa de proiecte filantropice, o organizatie ce directioneaza resurse Google catre organizatii non-profit inovatoare, care isi doresc sa creeze o lume care sa functioneze pentru toa ...citeste mai departe despre " Google finanteaza cu 200.000 de dolari programe de siguranta online in Romania " pe Ziare.com