Ghidurile pentru decontarea materialelor de protectie, tabletelor si containerelor sanitare, puse luni in consultare publica

Precizarea a fost facuta dupa ce premierul Ludovic Orban i-a solicitat accelerarea procedurilor de intocmire a ghidului aplicantului pentru decontarea sumelor catre autoritati locale sau unitati scolare, aferente celor 175 de milioane de euro destinate pentru "achizitionare de tablete, de materiale de protectie sanitara si celelalte dispozitive"."Luni vor fi puse in consultare publica ghidurile pentru materialele de protectie si pentru containerele sanitare", a declarat Moraru.Intrebata de premier cand vor fi puse in dezbatere publica ghidurile pentru tablete, ea a precizat ca "tot saptamana viitoare". Seful Executivului i-a solicitat ca ghidurile sa fie "cat mai simple, cat mai clare"."Iar mecansimul de transmitere si procesare a lor sa fie maxim pentru ca, aici, autoritatile locale sau autoritatile scolare vor trebui sa faca contractele si noi va trebui sa le decontam intr-un termen cat mai rapid, astfel incat sa nu mai aiba probleme de finantare", a spus Orban. ...citeste mai departe despre " Ghidurile pentru decontarea materialelor de protectie, tabletelor si containerelor sanitare, puse luni in consultare publica " pe Ziare.com