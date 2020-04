Germania aproba primele studii clinice pentru un potential vaccin impotriva COVID-19

Aceste studii clinice vor fi desfasurate intr-o prima etapa pe 200 de voluntari sanatosi cu varstele cuprinse intre 18 si 55 de ani, a precizat Institutul Paul Ehrlich (IPE) intr-un mesaj publicat pe site-ul sau oficial, citat de AFP si Reuters."Acesta este doar al patrulea studiu pe oameni" realizat deocamdata in lume pentru testarea unui vaccin impotriva COVID-19, se afirma in acelasi mesaj.Conform Reuters, in a doua faza a studiului, noul vaccin va fi testat pe un esantion mai mare de persoane, inclusiv pe indivizi aflati in categoria cu cel mai ridicat risc asociat acestei maladii.Compania BioNTech a precizat ca a dezvoltat acest vaccin, denumit BNT162, in colaborare cu partenerul sau, gigantul farmaceutic Pfizer.Teste ale noului vaccin sunt planificate si in Statele Unite, dupa obtinerea aprobarilor necesare in vederea utilizarii sale pe pacienti umani, a dezvaluit compania BioNTech, specializata pana acum in cercetari care vizeaza tratamente impotriva cancerului."Testarea pe om este o etapa importanta pe drumul spre obtinerea unor vaccinuri sigure si eficiente impotriva COVID-19 pentru populatia din Germania si din alte tari", se afirma in mesajul publicat pe site-ul IPE.Aceste studii clinice din Germania vor trebui sa determine, potrivit IPE, "toleranta generala a vaccinului testat si capacitatea lui de a propune o reactie imunitara impotriva agentului patogen", un virus ARN, care are particularitatea de a suferi mutatii.Alte studii clinice urmeaza sa fie realizate in lunile urmatoare in Germania de catre diverse laboratoare, estimeaza IPE.Aproximativ 150 de proiecte se afla in prezent in diverse etape de implementare pe plan mondial in vederea obtinerii unui vaccin impotriva noului coronavirus.Vezi si:Elvetia ar putea vaccina populatia impotriva noului coronavirus in octombrieMarea Britanie incepe joi testarea pe oameni a unui vaccin pentru coronavirus ...citeste mai departe despre " Germania aproba primele studii clinice pentru un potential vaccin impotriva COVID-19 " pe Ziare.com