Germania a depasit 5.000 de decese si 148.000 de cazuri, iar Merkel spune ca este abia inceputul

Este vorba despre 2.352 de contaminari noi - un bilant zilnic in crestere a treia zii consecutiv - si despre 215 decese noi in 24 de ore, potrivit bilantului institutului, informeaza Reuters, citan News.ro.Si cu toate acestea, cancelarul Angela Merkel a avertizat ca tara sa se afla abia la inceputul pandemiei de coronavirus, precizand ca oamenii vor fi nevoiti sa traiasca cu ea mult timp, arata Agerpres, citand tot agentia Reuters."Nu traim ultima faza a pandemiei. Suntem inca la inceput", a spus ea in camera inferioara a parlamentului, Bundestag."Am castigat timp", a afirmat Merkel, adaugand ca situatia actuala a fost folosita pentru a intari sistemul de sanatate din Germania.Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Germania a crescut cu 2.352, ajungand la 148.046, releva date facute publice anterior de Institutul Robert Koch pentru boli infectioase. Numarul persoanelor care s-au vindecat este mult mai mare decat numarul de noi cazuri."Tocmai pentru ca datele dau speranta ma simt obligata sa spun ca acest rezultat interimar este fragil. Suntem pe o gheata subtire, chiar cea mai subtire", a declarat Merkel, adaugand ca "suntem inca departe de a iesi la lumina".Relaxarea treptata de catre Germania a restrictiilor prevede mentinerea regulilor de distantare sociala pana la 3 mai. Scolile vor incepe sa se deschida de la 4 mai, cu prioritate pentru elevii din anii terminali. Saloanele de coafura se vor putea redeschide tot atunci. Merkel si liderii landurilor vor discuta din nou la 30 aprilie pentru a analiza ce masuri vor fi luate dupa 3 mai."Daca dam dovada de cea mai mare rezistenta si de cea mai mare disciplina posibile la inceputul acestei pandemii, vom putea sa revenim la viata economica, sociala si publica mai repede si mai durabil", a adaugat ea.In acelasi timp, ea a mai afirmat ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) este un partener indispensabil pentru Germania, distantandu-se astfel de pozitia administratiei americane, care a suspendat finantarea SUA pentru acest organism international."OMS este un partener indispensabil si o sprijinim in mandatul sau", a spus Merkel.Totodata, ea a declarat ca Germania este pregatita, "intr-un spirit de solidaritate", sa ofere "contributii mult mai mari" la bugetul Uniunii Europene, aflata in plina recesiune din cau