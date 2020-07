Gazprom, primele pierderi trimestriale dupa cele din 2015: "Situatia de pe piata europeana a gazelor este dezastruoasa cu o scadere dramatica a preturilor si volumelor"

In perioada ianuarie-martie 2020, Gazprom a inregistrat pierderi nete de 116,2 miliarde de ruble (1,6 miliarde de dolari), comparativ cu un profit net de 535,9 miliarde de ruble in perioada similara a anului trecut. Acestea sunt primele pierderi trimestriale inregistrate de Gazprom dupa cele din trimestrul al treilea 2015.Pe masura ce uzinele si birourile s-au inchis pentru a respecta masurile de carantina, vanzarile de gaze spre Europa si China au scazut cu 17% in timp ce pretul mediu de comercializare s-a redus cu 36% pana la 10.800 de ruble (152 de dolari) pentru 1.000 de metri cubi, astfel ca in primul trimestru veniturile Gazprom s-au redus cu un sfert pana la 1.700 miliarde de ruble (24,4 miliarde de dolari)."Conditiile externe in care Gazprom si intreaga industrie opereaza in 2020 sunt considerate de analisti ca fiind extrem de nefavorabile", a spus vicepresedintele Gazprom, Famil Sadygov. Acesta a subliniat insa ca pierderile din primul trimestru sunt in principal "pe hartie" si se datoreaza unor diferente semnificative de curs de schimb. "In aceste conditii, rezultatele financiare inregistrate de companie in primul trimestru nu pot fi considerate rele. Am generat un flux de numerar pozitiv si am tinut povara datoriei la un nivel confortabil", a adaugat Sadygov.Ronald Smith, director la firma BCS Global Markets, spune ca, desi rezultatele Gazprom sunt in linie cu asteptarile, compania ar trebui sa se astepte la o perioada dificila in lunile urmatoare. "Situatia de pe piata europeana a gazelor este dezastruoasa cu o scadere dramatica a preturilor si volumelor. Pe scurt, al doilea si al treilea trimestru din 2020 vor fi, probabil, cele mai proaste trimestre pentru veniturile inregistrate de Gazprom din exporturile de gaze spre Europa din ultimii 15 ani", sustine Ronald Smith.Cu toate acestea, un oficial din conducerea Gazprom a spus ca grupul si-a lasat nemodificat prognozele privind exporturile de gaze la 166-167 miliarde metri cubi in 2020. Directorul de departament la Gazprom Export, Andrei Zotov a spus ca prognozele companiei pentru pretul gazelor in Europa au ramas si ele nemodificate. ...citeste mai departe despre " Gazprom, primele pierderi trimestriale dupa cele din 2015: "Situatia de pe piata europeana a gazelor este dezastruoasa cu o scadere dramatica a preturilor si volumelor" " pe Ziare.com