GALERIE FOTO Contrabanda cu elicoptere, noua sursa de bani negri a interlopilor transnistreni. Cum arata o linie clandestina de asamblare a aparatelor de zbor

Aparatele de zbor, la aspect exterior identice modelului de elicoptere "Ka 26" erau produse in conditii clandestine, urmand a fi exportate ilegal in statele din spatiul Comunitatea Statelor Independente (CSI)."In aceste clipe, procurorii si politia efectueaza perchezitii la baza de producere, amplasata intr-o localitate din raionul Criuleni, pe malul raului Nistru si la domiciliile persoanelor implicate pentru acumularea probatoriului necesar.Majoritatea persoanelor implicate in procesul de producere si asamblare, inclusiv organizatorii si conducatorii afacerii ilegale sunt locuitori ai regiunii transnistrene," comunica politistii.10 elicoptere, in finisarePe acest caz, a fost initiata o cauza penala pentru fapte de pregatire a contrabandei cu aparate de zbor, de catre doua sau mai multe persoane (art.248 alin.(5) Cod penal)."Perchezitiile descinse astazi au constatat ca la moment, pe liniile de producere sunt peste 10 elicoptere, aflate la diferite etape de finisare, toate produse in lipsa actelor permisive necesare si documentelor de provenienta pentru piesele si utilajele folosite.Reiesind din rezultatele perchezitiilor si primelor audieri, raportate la rezultatele masurilor speciale de investigatie, se va decide asupra statutului si masurilor procesuale de constrangere aplicate atat in privinta persoanelor implicate, cat si a bunurilor, corpurilor delicte," anunta politistii moldoveni.Conform sursei citate, pentru aceste actiuni, legislatia Republicii Moldova prevede o pedeapsa de la 3 la 10 ani inchisoare.