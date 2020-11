Veniturile consistente ale Gabrielei Szabo. Ce functii detine marea campioana la atletism

Averea Gabrielei SzaboAnul trecut, Gabriela Szabo a incasat 125.999 de lei pentru functia de director general al CSM Bucuresti, fotoliu pe care il ocupa din vara anului 2017. Ea a mai obtinut 37.416 lei, pentru functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Companiei Municipale Sport Pentru Toti, infiintata de fostul primar, Gabriela Firea si 6.120 de lei, pentru activitatea de CSR realizata pentru compania Adecco.Szabo a mai incasat drepturi de autor in valoare de 1.880 de euro de la Sports Hub International si putin peste 5.000 de lei de la Asociatia Camera de Comert Elvetia-Romania. Fosta sportiva are o renta viagera de 199.620 de lei, oferita de Ministerul Tineretului si Sportului, potrivit declaratiei de avere completata anul acesta.Impreuna cu sotul sau, Szabo detine trei terenuri agricole in Bucuresti, Voluntari si Corbeanca, patru apartamente si patru autoturisme marca Maserati, Mercedes, Toyota si Kia. Fosta sportiva are tablouri in valoare de 10.000 de euro, ceasuri de 20.000 de euro si bijuterii care se ridica la 25.000 de euro.In conturile bancare, Szabo are circa 185.000 de lei, 57.000 de dolari, 20.875 de euro si 214 franci elvetieni. In ultimul an, ea a imprumutat clubul pe care il detine, Atlantis Club&Spa, cu aproape 400.000 de euro.Cariera si studiile Gabrielei SzaboFosta sportiva de performanta si detinatoare de recorduri mondiale a fost ministru al Tineretului si Sportului, in perioada martie 2014 - noiembrie 2015. Inainte, a fost consilier in cabinetul ministrului Nicolae Banicioiu. Din 2005 pana in 2012 a fost vicepresedinte al Federatiei Romane de Atletism.Multipla campioana la atletism Gabriela Szabo s-a nascut la 14 noiembrie 1975, la Bistrita. A inceput atletismul in orasul natal, fiind descoperita la un cros scolar de antrenorul Zsolt Gyongyossy, cel care avea sa o pregateasca in intreaga cariera si care i-a devenit sot, in 1999.In 1991, a devenit campioana europeana la Salonic (Grecia), in acelasi an iesind pe primul loc si la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Bruxelles. In 1997 a devenit prima romanca medaliata cu aur la o editie a Mondialelor de atletism, la Paris (Franta).Szabo a absolvit Facultatea de Educatie Fizica si Sport de la Univ ...citeste mai departe despre " Veniturile consistente ale Gabrielei Szabo. Ce functii detine marea campioana la atletism " pe Ziare.com