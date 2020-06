Gabriela Firea vrea sa transforme 600 de autobuze vechi in vehicule pe gaz si in troleibuze. Investitia este estimata la 150 milioane de euro

"Astfel, 500 de autobuze Mercedes Citaro Euro 3 si Euro 4 vor fi transformate in autobuze propulsate cu gaz natural comprimat (GNC, cu norma de poluare Euro 6), iar 100 - in troleibuze. Restul, de pana la 1000 de autobuze Mercedes Citaro vor fi modernizate intr-o etapa ulterioara a proiectului", atransmis Gabriela Firea pe pagina sa de facebook.Transformari "esentiale"Potrivit edilului, "vehiculele vor suferi transformari esentiale, inclusiv prin reamenajarea interioarelor si dotarea lor cu aer conditionat si cu echipamente moderne de comunicatii".Gabriela Firea mai precizeaza ca proiectul prevede, de asemenea, construirea a trei statii de alimentare, in trei autobaze care vor fi modernizate, statii necesare pentru incarcarea rapida cu combustibil a autobuzelor."Transformarea in troleibuze a celor 100 de autobuze Mercedes Citaro Euro 3 va avea loc concomitent cu extinderea retelei de contact aferente in unele zone deficitare: Gara de Nord, B-dul Ion Ionescu-Sisesti, Berceni etc", a mai scris Gabriela Firea pe facebook.Modernizarea costa 150 de milioane de euroPrimarul general al Capitalei precizeaza ca "acest proiect pilot, estimat la peste 150 milioane de euro", este coordonat de Primaria Capitalei si dezvoltat cu sprijinul Ministerului Mediului.Iar in acest mod, "intreaga flota STB va ajunge la standarde europene si se va alinia Directivei Parlamentului European privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic", a mai subliniat primarul."Scad costurile de intretinere prin reconstructia motoarelor"Gabriela Firea mai arata ca, prin aceste proiecte, STB SA urmareste reducerea gazelor cu efect de sera, o economie substantiala la cheltuielile cu carburant, dar si prelungirea cu cel putin sapte ani a duratei de viata a autobuzelor vechi, ale caror caroserii sunt in conditie foarte buna."In acelasi timp, scad costurile de intretinere, prin reconstructia totala a motoarelor, nemaifiind necesare cheltuieli pentru repararea acestora pentru perioade de 3-5 ani", a mai aratat Firea.Ea a mai precizat c ...citeste mai departe despre " Gabriela Firea vrea sa transforme 600 de autobuze vechi in vehicule pe gaz si in troleibuze. Investitia este estimata la 150 milioane de euro " pe Ziare.com