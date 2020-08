Gabriela Firea explica de ce a promovat proiectul prin care donatorii de plasma vor primi tichete in valoare de 1.000 de euro. Cati beneficiari vor fi si ce buget are la dispozitie

Declaratiile sunt facute dupa ce Consiliul General al Capitalei a votat joi Proiectul "Doneaza plasma, salveaza viata", care prevede acordarea unui sprijin financiar, in valoare de 4.800 de lei/beneficiar, sub forma unui pachet de vouchere."Din pacate, doar putin peste 400 dintre pacientii vindecati au donat plasma sanguina, si acest lucru se intampla pentru ca Guvernul NU are un plan national, iar Ministerul Sanatatii NU s-a preocupat de implementarea unui program prin care oamenii sa fie stimulati sa doneze," explica Firea.Potrivit acesteia, proiectul a fost aprobat cu 33 de voturi pentru (PSD-ALDE, PMP), 5 voturi impotriva si 7 abtineri (USR si PNL).Citeste si: Consiliul General al Capitalei a adoptat proiectul privind acordarea unui stimulent financiar de 1.000 de euro pentru donatorii de plasma vindecati de COVID-19"Ii intreb pe cei care s-au opus proiectului: daca s-ar afla in spital ei, sau apropiatii lor, cu o forma severa de Covid 19, ar accepta sa fie salvati cu transfuzie de plasma de la un donator care a fost convins de Primarie sa doneze? In Romania exista in acest moment peste 60 de mii de infectari si 30 de mii de persoane vindecate.Din pacate, doar putin peste 400 dintre pacientii vindecati au donat plasma sanguina, si acest lucru se intampla pentru ca Guvernul NU are un plan national, iar Ministerul Sanatatii NU s-a preocupat de implementarea unui program prin care oamenii sa fie stimulati sa doneze," scrie Gabriela Firea."Criza de sange si plasma"Primarul arata ca Romania se confrunta, de ani buni, cu o criza permanenta de sange si plasma: Operatii foarte grele erau amanate si inainte de pandemie din cauza lipsei sangelui si a plasmei necesare.Firea precizeaza ca in ultimii patru ani, Primaria Capitalei, prin ASSMB, a realizat numeroase campanii de promovare a donarii de sange, in colaborare cu Asociatii nationale de pacienti, dar rezultatele nu au fost cele asteptate."Din acest motiv, ca si alte state europene, am decis sa acordam un stimulent financiar in valoare de aproximativ 1000 de euro, echivalent in lei, sub forma de tichete, prin care oamenii care doneaza isi pot achizitiona mancare si vitamine pentru revigorarea organismului.- Programul se adreseaza, pentru inceput, unui numar de 500 de beneficiari cu domicil ...citeste mai departe despre " Gabriela Firea explica de ce a promovat proiectul prin care donatorii de plasma vor primi tichete in valoare de 1.000 de euro. Cati beneficiari vor fi si ce buget are la dispozitie " pe Ziare.com