Gabriela Firea anunta primele rezultate ale campaniei de testare: "Din 4.600 de teste PCR efectuate in Bucuresti, doar 4 au fost pozitive"

"Din pacate, Romania inregistreaza un record negativ, nu se testeaza persoane asimptomatice, pentru a se afla zonele de risc, pentru care s-ar putea pastra anumite masuri restrictive, iar altele, care au foarte putine cazuri sau deloc raman cu aceste restrictii. As vrea sa stiu cum si-a dat domnul ministru seama de aceasta raspandire comunitara, daca refuza sa faca teste de anticorpi, ca sa vedem exact cati romani au fost deja infectati si au trecut usor prin boala?Am vazut si eu aceasta imensa gafa (raportarea de sambata nr) si eu spun ca nu este doar atat, ci s-a dorit sa fie speriata populatia, dar au revenit cand au vazut reactia prompta. Pana la urma, cetatenii Romaniei trebuie sa stie cu nume si prenume cine sunt acei oameni care iau aceste decizii la nivel national.In Bucuresti treaba este clara, testarea a fost blocata de ministerul Sanatatii, pentru a nu se putea compara rezultatele cu cele la nivel national. Din 11.000 de bucuresteni inscrisi in programul de testare cu PCR, au fost 4.600 de teste deja efectuate si din acestea doar 4 au fost pozitive", a declarat primarul Gabriela Firea, intr-o interventie la Romania TV.In total, vor fi facute 11.000 de teste, iar pentru fiecare primaria va deconta 200 de lei. ...citeste mai departe despre " Gabriela Firea anunta primele rezultate ale campaniei de testare: "Din 4.600 de teste PCR efectuate in Bucuresti, doar 4 au fost pozitive" " pe Ziare.com