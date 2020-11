Oprea a spus ca, pana acum, Guvernul PNL s-a descurcat, dar mereu e loc de si mai bine. El a mai sustinut ca vrea sa ajunga in Parlamentul Romaniei "pentru siguranta nationala" si a insistat ca pensiile militarilor si ale politistilor nu sunt nici speciale, nici nesimtite, ci sunt pensii ocupationale."Eu cred ca, intr-o perioada de pandemie exceptionala, trebuie un guvern de uniune nationala, sa traga toti la caruta. Asta e parerea, la experienta mea.Pe mine m-a bucurat faptul - si am sfatuit, am intervenit, fiindca toti trebuie, la greu sa punem umarul - ca acest Comitet National pentru Situatii Speciale de Urgenta de a nivelul Guvernului, pe care l-am creat in 2014, a fost reactivat si a fost foate bine. Acest Comitet pune pe masa toate resursele umane si materiale ale statului roman, pentru a face fata in acest razboi ciudat.Eu cred ca toti trebuie sa punem umarul in aceasta situatie exceptionala dupa care sa tragem linie si vedem cine a gresit sau nu. Dar acum trebuie sa fim uniti si solidari", declara Oprea, la B1 TV.Oprea a mai afirmat ca Guvernul Orban s-a descurcat pana acum in gestionarea epidemiei, dar e loc de mai bine: "N-am spus ca (guvernantii) s-au descurcat bine. Nici rau. Eu cred ca deocamdat noi trebuie sa facem tot in cooperarea si internationala pe care o avem, sa gestionam aceasta situatie exceptionala. Totdeauna se poate face mult mai bine. Eu cred ca s-au descurcat, se putea mai bine". ...citeste mai departe despre " Gabriel Oprea ar vrea un guvern de uniune nationala: Pensiile militarilor si ale politistilor nu sunt nici speciale, nici nesimtite, sunt ocupationale " pe Ziare.com