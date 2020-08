Furnizorii de servicii medicale private cer decontarea testelor COVID-19 realizate de la inceputul pandemiei. In caz contrar, testarea ar putea fi sistata

"Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private - PALMED face apel la autoritatile competente pentru continuarea campaniei de testare a populatiei pentru COVID-19. Furnizorii medicali solicita acoperirea costurilor pentru testele realizate in Bucuresti de la inceputul pandemiei. In caz contrar, exista riscul ca testarea in mediul privat sa fie sistata incepand de saptamana viitoare. In prezent, aproximativ jumatate din numarul total de teste prelucrate in Capitala si decontate de stat se realizeaza in sistemul medical privat", se arata intr-un comunicat al PALMED transmis, vineri, AGERPRES.Potrivit sursei citate, mediul privat a raspuns prompt apelului autoritatilor de a se implica cu toate resursele disponibile, materiale si umane, inca de la inceputul crizei sanitare, capacitatea de testare crescand semnificativ prin investitii si o distribuire suplimentara de personal in segmentul de testare PCR."In lipsa decontarii testelor potrivit contractului pe care fiecare furnizor il are, multe unitati medicale se vad obligate sa inceteze prelucrarea testelor realizate la cererea Directiei de Sanatate Publica, intrucat nu mai pot sustine costurile", afirma Cristian Hotoboc, presedintele PALMED, citat in comunicat.PALMED estimeaza ca peste 50% din testele realizate in mediul privat sunt solicitate de autoritatile din domeniu, iar sistarea lor ar avea un impact semnificativ asupra eforturilor de limitare a raspandirii noului coronavirus."Testele venite din partea statului au fost prelucrate cu prioritate in linie cu reglementarile legislative in vigoare, furnizorii de servicii medicale private aflandu-se uneori in situatia de a depasi termenul de eliberare a rezultatelor pentru testele la cerere, fapt care a atras dupa sine nemultumirea pacientilor care au platit pentru aceste teste. Ne dorim sa putem oferi in continuare servicii medicale rapid si la cele mai inalte standarde, dar nu putem sa mai sustinem aceste costuri mult timp. Cei mai afectati dintre furnizori s-ar putea afla in situatia de a nu mai primi probe chiar de saptamana viitoare", explica Hotoboc in comunicat.PALMED arat ...citeste mai departe despre " Furnizorii de servicii medicale private cer decontarea testelor COVID-19 realizate de la inceputul pandemiei. In caz contrar, testarea ar putea fi sistata " pe Ziare.com