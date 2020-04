Funky Citizens si Daruieste Viata fac strangere de fonduri pentru 10 roboti MUV care sterilizeaza spitalele

"Vrem sa donam spitalelor 10 roboti autonomi de sterilizare fara contact si 50 de dispozitive non-autonome de sterilizare fara contact pentru a le ajuta sa faca fata noului coronavirus si mai ales bacteriilor multi-rezistente si fungilor, care risca sa suprainfecteze pacientii care dezvolta complicatii.Cand autoritatile ne spuneau ca 'avem de toate', victimele de la Colectiv mureau de infectii nosocomiale. Autoritatile nu sunt prietene cu transparenta, noroc c-avem presa, care a mers pe firul infectiilor pana a dat de ditamai Hexipharma.Au trecut ani de-atunci si parca prea putine s-au schimbat. Spitalele din Romania inca se lupta cu infectiile nosocomiale. Medicii, care lupta cu COVID-19 fara echipamente elementare, se tem de supra-infectarea pacientilor cu aceleasi super-bacterii. Autoritatile sunt in continuare opace. Societatea civila strange randurile", a scris Calistru pe pagina de Facebook a campaniei de strangere de fonduri - MUV, robotul autonom care sterilizeaza spitalele.Calistru vrea sa stranga un milion de lei, bani cu care se vor produce 10 roboti autonomi (MUV Smart) si 50 bucati din varianta Lite. Robotii for fi produsi de Modulab, un laborator de cercetare din Capitala."Va propunem sa-i ajutam pe prietenii de la Modulab, un laborator de cercetare din Bucuresti, sa realizeze cat mai rapid solutia lor de sterilizare si dezinfectare prin UV-C, care distruge atat bacteriile, cat si virusurile precum noul coronavirus. Daca strangem 1.000.000 lei, putem produce 10 roboti autonomi (MUV Smart) si 50 bucati din varianta Lite, mai low-tech.Acestia au deja cereri din partea spitalelor, insa necesarul e mare, deci si nevoia de bani e stringenta. Romania are unul dintre cele mai mari numere de cadre medicale infectate cu noul coronavirus din toate statele - aproape 15% din cazurile confirmate. Pentru a nu deveni focare de infectie, spitalele trebuie sa poata fi dezinfectate eficient, rapid si accesibil", se mai arata pe reteaua sociala.Potrivit sursei citate, acesta e primul robot de dezinfectie si sterilizare produs in Romania."Dotat cu tuburi fluorescente UV-C cu flux ridicat, robotul autonom poate distruge orice bacterie, virus sau agent patogen prin actiunea radiatiilor ultraviolet asupra ADN-ului si A ...citeste mai departe despre " Funky Citizens si Daruieste Viata fac strangere de fonduri pentru 10 roboti MUV care sterilizeaza spitalele " pe Ziare.com