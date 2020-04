Fundatia Orange ofera 1.500 de tablete elevilor fara posibilitati financiare

Decizia vine in contextul in care participarea elevilor la cursurile online a devenit obligatorie, conform ordinului emis de Ministerul Educatiei si Cercetarii in data de 21 aprilie 2020.Astfel, incepand de luni, 4 mai, si pana la sfarsitul anului scolar 2019-2020, tabletele vor fi oferite in custodie elevilor ai caror parinti se afla in imposibilitatea de a le pune la dispozitie echipamente digitale.Cu ajutorul tabletelor, elevii vor participa la cursuri online si vor accesa resursele si instrumentele digitale puse la dispozitie in cadrul programului Digitaliada, astfel incat riscul de abandon scolar sa fie redus cat de mult posibil, iar diferentele de nivel educational pentru copiii cu o situatie financiara mai dificila sa fie reduse la minim.Fundatia Orange a adaptat desfasurarea programului Digitaliada la noile conditii de invatare la distanta, in contextul in care intregul proces educational se transforma.De la suspendarea cursurilor, au fost sustinute 15 webinarii pentru peste 300 de profesori de diferite discipline, din 10 judete, dornici sa invete sa foloseasca resursele si platforma Digitaliada Invatare si Testare online.In plus, de saptamana viitoare, cele 50 de scoli participante din mediul rural - din 30 de judete - vor oferi elevilor in custodie tabletele pe care le foloseau in scoala.In acest fel, indiferent de posibilitatile materiale ale parintilor, toti elevii din scolile participante vor putea lua parte la predarea la distanta cu ajutorul instrumentelor si resurselor din programul Digitaliada.Cele 50 de scoli au fost dotate cu cate un laborator digital (tablete, laptop, videoproiector) si un set de aplicatii digitale educationale incarcate pe tablete.Profesorii si directorii din aceste scoli au beneficiat de traininguri pentru utilizarea resurselor digitale in procesul de predare, proiecte didactice, tutoriale, ghiduri de predare, suport tehnic si asistenta la ore astfel incat utilizarea la orele de matematica si TIC a resurselor educationale digitale furnizate prin proiect sa se desfasoare in conditii optime.Cei 164 de profesori si directori formati in cadrul Digitaliada vor oferi recomandari si asistenta elevilor pentru utilizarea tabletelor primite pana la finalul anului scolar 2019-2020."Profesorii au facut o ...citeste mai departe despre " Fundatia Orange ofera 1.500 de tablete elevilor fara posibilitati financiare " pe Ziare.com