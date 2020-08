Functionari publici de rang inalt, amendati pentru ca au ascuns in declaratiile de avere veniturile sotilor. Sanctiunile au insa o valoare ridicola

Tribunalul Vrancea si Tribunalul Bucuresti au pronuntat in 2020 sentintele finale in trei procese de contestare a unor amenzi de 50 de lei aplicate de Agentia Nationala de Integritate unor functionare care au trecut in declaratie de avere, la veniturile sotilor, "confidential".In cazul din Vrancea e vorba de Gina Nela Robu, sefa de serviciu in cadrul Consiliului Judeean. Gina Nela Robu a completat, in dreptul veniturilor sotului, care lucreaza pentru producatorul de tigari JT International, mentiunea "confidential"."Nu cunoaste veniturile sotului"In procesul prin care a cerut anularea amenzii primite de ANI, avocatul Ginei Robu a aratat ca "petenta a fost sanctionata pentru nedeclararea veniturilor sotului sau, ori, acesta are un contract de confidentialitate cu angajatorul, fapt dovedit cu adresa de la angajator". "Nu poate fi retinuta sustinerea ca ANI nu poate efectua verificari privind cuantumul salariului sotului sau atat timp cat aceasta institutie lucreaza cu ANAF si Ministerul Muncii . Nici petenta nu cunoaste veniturile sotului sau, iar declaratia de avere este data pe raspunderea declarantului si nu pe raspunderea membrilor familiei sale", a aratat avocatul sefei de serviciu in instanta.Judecatorii, atat in prima instanta, cat si in apel, au respins cererea de anulare a amenzii aratand ca "desi prin publicarea pe paginile de internet a declaratiilor de avere se realizeaza intr-adevar o ingerinta in viata privata, atat a declarantului cat si a sotului /sotie,i insa aceasta este prevazuta de lege in vederea realizarii unui interes superior, public si nu goleste de continut dreptul la viata privata"."Intr-adevar, potrivit actelor din dosar, exista o clauza de confidentialitate a veniturilor sotului pe care acesta si-a asumat-o insa aceasta confidentialitate nu este opozabila Agentiei Nationale de Integritate, pentru ca in masura in care ar fi, aceasta institutie nu si - ar putea desfasura activitatea, aceea de evaluare a averii persoanelor avand functiile prevazute de lege. De altfel, Agentia poate solicita informatii suplimentare de la alte institutii publice sau private dup declansarea procedurii de evaluare, deci dupa completarea si depunerea declarati ...citeste mai departe despre " Functionari publici de rang inalt, amendati pentru ca au ascuns in declaratiile de avere veniturile sotilor. Sanctiunile au insa o valoare ridicola " pe Ziare.com