Functionari publici cercetati pentru ca ar fi furat 350.000 de lei din banii de impozite si taxe locale

Oamenii au primit chitante, dar banii nu au mai fost depusi la Trezorerie.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, marti dimineata, politistii din cadrul IPJ Olt - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice fac patru perchezitii la sediul unei autoritati publice locale din judetul Olt si la domiciliile unor functionari din cadrul institutiei respective.Activitatile se desfasoara in cadrul unui dosar penal in care se fac cercetari pentru savarsirea infractiunii de delapidare."Din cercetari a reiesit faptul ca functionari din cadrul autoritatii publice locale si-ar fi insusit aproximativ 350.000 lei din casieria unitatii, sumele respective fiind incasate de la cetatenii pentru plata impozitelor si taxelor locale, fiindu-le eliberate chitante in acest sens, sume care, ulterior, nu ar mai fi fost depuse in totalitate la trezorerie", se arata in comunicatul IPJ Olt.Sursa citata mentioneaza ca trei persoane urmeaza sa fie duse la sediul politiei, pentru a fi audiate.